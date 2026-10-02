رئیس‌جمهور روسیه تأکیدکرد: مسکو امیدوار است تنگه هرمز زودتر باز شود و تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران لغو گردد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشست عمومی بیست‌وسومین اجلاس سالانه باشگاه بین‌المللی گفت‌وگوهای «والدای»، تأکید کرد که سراسر جهان از پایداری و شجاعت مردم ایران و همچنین وجود «ذخیره گسترده‌ای از نیروهای آماده به خدمت» در سطوح مدیریتی این کشور شگفت‌زده است.

پوتین گفت: «طبیعتاً همه جهان با دقت رویدادهای جاری پیرامون ایران را دنبال می‌کند و از شجاعت، قهرمانی و پایداری مردم ایران و همچنین از وجود «ذخیره گسترده‌ای» در بالاترین سطوح مدیریت دولتی، نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شگفت‌زده است؛ افرادی که آماده‌اند از مردم کشور خود دفاع کنند.» رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که مسکو امیدوار است تنگه هرمز هرچه زودتر باز شود و تحریم‌های ایران لغو شوند.