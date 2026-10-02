مقاومت ملت ایران آغازی بر پایان حضور آمریکا در منطقه است

امام جمعه موقت تهران با اشاره به مقاومت ملت ایران و محور مقاومت گفت: مقاومت ملت عزیز ایران، مقاومت محور مقاومت و مقاومت ملت‌های قهرمان افغانستان، عراق، لبنان، غزه، فلسطین، یمن و همه جهان اسلام، آغاز پایان این حضور ننگین است.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز عبادی- سیاسی جمعه تهران که در دانشگاه تهران اقامه شد، طی سخنانی با اشاره به هفته فراجا گفت: در روزهایی قرار داریم که به نام زیبای هفته فراجا مزین است؛ امنیت گوهر نایاب و بنیادی‌ترین موهبت حیات جمعی است که همچون هوای پاک، در آسایش روزمره انسان‌ها احساس می‌شود.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: فراجا سازمانی است که از دورترین نقطه صفر مرزی تا دل کلان‌شهرها و حتی در پیچ‌وخم فضای مجازی، مظهر اقتدار توأم با مهربانی، قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری است.

وی اظهار داشت: دنیای معاصر با رویدادها و تحولات بنیادین روبه‌رو است و امروز صدای نارضایتی ملت‌ها و دولت‌های جهان بلندتر از همیشه شنیده می‌شود. حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی‌فرد با اشاره به خروج هیئت‌های مختلف از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بیان داشت: خروج 77 هیئت هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از سالن نشست مجمع عمومی سازمان ملل، به گفته وی، گواهی بر این واقعیت است.

به گزارش تسنیم، وی اظهار داشت: پدیده جدیدی که امروز شاهد آن هستیم، بیداری عظیم سیاسی مردم جهان، حرکت پرشتاب امت اسلام در بازگشت به هویت ناب دینی، اسلامی و اخلاقی خود و افزایش اقتدار محور مقاومت است. پیروزی‌های بزرگ و تحسین‌برانگیز مقاومت اسلامی در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و قدرت‌های وابسته به اردوگاه غرب، همگی از جابه‌جایی قدرت و تحولات سیاسی و اقتصادی در آغاز هزاره سوم حکایت دارد. افول غرب، نویدبخش پایان یکجانبه‌گرایی در جهان است. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی‌فرد با اشاره به مقاومت ملت ایران و محور مقاومت گفت: مقاومت ملت عزیز ایران، مقاومت محور مقاومت و مقاومت ملت‌های قهرمان افغانستان، عراق، لبنان، غزه، فلسطین، یمن و همه جهان اسلام، آغاز پایان این حضور ننگین است. امام جمعه موقت تهران افزود: روزنامه وال‌استریت ژورنال در مقاله‌ای آورده است که جنگ ایران، حقایق ناخوشایندی را برای آمریکا آشکار کرد. واشنگتن آموخته است که نمی‌تواند جنگ کوتاهی را علیه یک قدرت منطقه‌ای بدون تحلیل بردن ذخایر و مهمات حیاتی خود اداره کند.

وی ادامه داد: واشنگتن این درس را از شما ملت بزرگ ایران، از شما رزمندگان دلیر فراجا و از شما قهرمانان سپاه و ارتش به آمریکا و متحدان او آموخته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی‌فرد تصریح کرد: عضو ارشد مؤسسه بروکینگز در پایان نتیجه می‌گیرد که این سومین ماجراجویی آمریکا در منطقه، یعنی جنگ رمضان، جنگ هرمز و میدانی که شما امروز در قلب آن قرار دارید، احتمالاً آخرین ماجراجویی آمریکا در منطقه است.

حجت‌الاسلام شیرازی: همه مشکلات جهان

برخاسته از عدم تبعیت انسان‌ها از فرمان الهی است

حجت‌الاسلام علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه خداوند بزرگ را شاکریم که این توفیق حاصل شد تا در آستانه هفته نیروی انتظامی در جمع شما عزیزان مطالبی را با هم مرور کنیم اظهار کرد: درود می‌فرستیم به روان پاک امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و به روان پاک امام شهیدمان حضرت امام خامنه‌ای. خدا را شاکریم که بعد از امام شهیدمان، پرچم به دست امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای سپرده شد تا همچنان راه اسلام، راه قرآن و راه انبیا در کشور ما و در جامعه اسلامی پررنگ بماند.

وی تاکید کرد: اگر انسان‌ها طبق فرمول دین گام برمی‌داشتند، جامعه بشری دچار این همه مشکل و جنگ نبود و دچار این همه سختی نمی‌شد. همه سختی‌ها و همه مشکلات جهان برخاسته از عدم تبعیت انسان‌ها از فرمان الهی است.

حجت‌الاسلام شیرازی بیان کرد: امروز در پرتو تبعیت ملت ایران از اوامر الهی، حاکمیت دین در این کشور شکل پذیرفته است.

وی اظهار کرد: اگر امروز نگاه می‌کنیم که نزدیک به ۴۸ سال دشمن علیه ما کودتا راه انداخت، جنگ راه انداخت، فتنه راه انداخت، تحریم کرد و جنگ فرهنگی، اقتصادی و امنیتی را در پیش گرفت و همه مسیرها را طی کرد تا انقلاب اسلامی را بشکند، آن چیزی که مانع شد و عامل بقای انقلاب اسلامی شد، تبعیت ملت ایران از دین و از خدا، تبعیت ملت ایران از امام خمینی(ره) و اجرای تدابیر ولایت و تدابیر امام شهیدمان در جامعه بود. حجت‌الاسلام شیرازی تاکید کرد: اجرای امروز تدابیر امام حی ما، حضرت امام سیدمجتبی خامنه‌ای، عامل عزت ملت ایران است.

اجرای تدابیر ولایت؛

عامل رشد و اقتدار نیروهای مسلح

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به وضعیت نیروهای مسلح کشور گفت: اگر به نیروهای مسلح کشور، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و بسیج نگاه کنیم، می‌بینیم هر کجا تدابیر اجرائی شد، عامل رشد، عزت، قدرت و شوکت نیروهای مسلح شد.

حجت‌الاسلام شیرازی تاکید کرد: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در مقابل قدرت‌های پوشالی جهان می‌ایستد، در مقابل اسرائیل، آمریکا و طاغوت‌های زمان می‌ایستد و مبارزه می‌کند، پایگاه‌های دشمن را می‌زند، تنگه هرمز را می‌بندد و باب‌المندب بسته می‌شود و دشمن در مقابل ملت ایران و نیروهای مسلح کم می‌آورد، عامل آن تبعیت از فرمان خداست.

حجت‌الاسلام شیرازی با بیان اینکه همه تهدیدها، همه مشکلات، همه تحریم‌ها و همه مشکلات اقتصادی نتوانسته است ملت را سست کند و مردم محکم در صحنه ایستاده‌اند، افزود: این استحکام درونی از ایمان و تقوا شکل گرفته است. امروز نیروی انتظامی کشور با این نگاه در مسیر تبعیت از خدا گام برمی‌دارد و تکلیف انتظامی کشور پررنگ کردن ارزش‌ها در جامعه

است. وی تاکید کرد: برای پررنگ کردن نماز، برای پررنگ کردن معروف و برای پررنگ کردن حجاب در جامعه اسلامی، در مقابل هر بی‌بندوباری، مسئولان نظام، نیروهای مسلح و مردم ما باید بایستند. جامعه، جامعه دینی است و حکومت، حکومت اسلامی است. تکلیف مسئولان این است و تکلیف همه آحاد جامعه این است که از مسئولان بخواهند فرمان خدا اجرا شود.