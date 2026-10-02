سخنرانی شجاعانه و عزتمندانه دیپلمات ایرانی در صحن سازمان ملل
نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با استفاده از حق پاسخ ایران شجاعانه و عزتمندانه، جواب یاوهگوییهای نتانیاهو و ترامپ علیه کشورمان را داد.
ناصر اسدی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به ادعاهای نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان پاسخ داد.
وی با بیان اینکه سازمان ملل برای نجات نسلهای بعدی از بلای جنگ تأسیس شد، گفت: با این حال، امروز، معمار اصلی همین بلا، نخستوزیر رژیم اسرائیل، در این مجمع سخنرانی کرد. این اقدام ننگ بزرگی برای این نهاد بود. این نهایت توهین به همه ارزشهای والا مانند «عدالت»، «برابری» و «کرامت و ارزش انسان» است که در منشور این سازمان مورد اشاره قرار گرفتهاند. این اظهارات بزرگترین توهین به اصول انسانیت و وجدان انسانی و خیانت عمیقی به اهداف و اصول این سازمان است.
اسدی گفت: سازمان ملل برای حفظ صلح و عدالت تأسیس شد، نه برای اینکه بستری برای جنایتکاران جنگی باشد. چگونه ممکن است فردی که پروندهاش به خاطر ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی در حال حاضر در دو دادگاه بینالمللی تحت بررسی است، اجازه یابد در این مجمع حضور داشته باشد؟ آیا او باید در اینجا حاضر میشد تا جنایاتش را توجیه کند یا در دادگاه تا پاسخگوی نسلکشیاش باشد؟
نماینده ایران ادامه داد: بر اساس ارزیابی سازمان ملل، رژیم اسرائیل در کمتر از دو سال بیش از ۲۰0۰۰۰ تن مواد منفجره بر سر مردم غزه فرو ریخت که معادل قدرت انفجاری حدود ۱۳ بمب هستهای از نوع بمبی است که برای حمله به هیروشیما استفاده شد. امروز نخستوزیر رژیم به این مجمع گفت که حدود ۷۵ هزار غیرنظامی فلسطینی، عمدتا زنان و کودکان، را به طرز وحشیانهای کشته و حدود ۱۷۵ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است صرفا به این دلیل که «هیچ چاره دیگری نداشته است!» او همچنین افزود که تصمیم به ارتکاب این جنایات و جنایتهایی مانند مجازات جمعی، پاکسازی قومی و استفاده از گرسنگی به عنوان روشی برای جنگ را خیلی آسان گرفته است!
وی افزود: این اطلاعات ادعاهای ایران نیستند. اینها یافتههای قضائی و تحقیقات مستند حقوقی بینالمللی هستند.
نماینده ایران در سازمان ملل با اشاره به این که در ژانویه ۲۰۲۴، دیوان بینالمللی دادگستری و در سپتامبر ۲۰۲۵، کمیسیون تحقیق سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که رژیم اسرائیل در غزه نسل کشی میکند، گفت: سازمان ملل چگونه میتواند بستری برای سخنرانی چنین جنایتکار بدنامی فراهم کند؟ این مجمع چه پیامی به مردم فلسطین میفرستد وقتی رهبرانشان به دلیل کارشکنی آمریکا از سخنرانی در اینجا منع میشوند، اما تریبون در اختیار جنایتکاری قرار میگیرد که مسئول کشتار ۷۵ هزار فلسطینی است؟ اگر این مجمع رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۷۰ را از سخنرانی در اینجا منع کرد، چرا امروز باید این امتیاز را به این جنایتکار بدهد؟