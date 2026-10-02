دوران تهدید بیهزینه به پایان رسیده است آماده پاسخ به هرگونه تجاوز و تهدید هستیم
سپاه تأکید کرد: دست بر ماشه، آماده پاسخگویی قاطع، فوری، دردآور، پشیمانکننده و مرگبارتر از عملیات وعده صادق ۲ به هرگونه تهدید، تجاوز، تعرض یا خطای محاسباتی احتمالی اردوگاه شیطان بزرگ و پیادهنظامهای حقیر منطقهای آنان است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه - دهم مهر - به مناسبت دومین سالگرد عملیات وعده صادق ۲ در بیانیهای عنوان کرد: دهم مهرماه، یادآور حماسه تاریخی و ماندگار «عملیات وعده صادق ۲» و حمله تاریخی و غرورانگیز نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۳ است؛ عملیاتی که طی آن، ایران مقتدر در پاسخ به شهادت فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان، قلب اراضی اشغالی را با امواج آتش موشکها و پهپادهای نقطهزن در هم کوبید و فروریختن حقارتبار هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در معرض دید جهانیان قرار داد.
به گزارش ایرنا از سپاه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: به ملت شریف، قهرمان و تاریخساز ایران و ملتهای یاریبخش جبهه مقاومت در منطقه اطمینان میدهیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سایه تمسک به میراث فکری و عملی امامین کبیر و شهید انقلاب و تبعیت از رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، در بلندای صلابت و قاطعیت و اشراف اطلاعاتی بر داراییها و مناطق آلوده به حضور دشمن آمریکایی صهیونی، دست بر ماشه، آماده پاسخگویی قاطع، فوری، دردآور، پشیمانکننده و مرگبارتر از عملیات وعده صادق ۲ به هرگونه تهدید، تجاوز، تعرض یا خطای محاسباتی احتمالی اردوگاه شیطان بزرگ و پیادهنظامهای حقیر منطقهای آنان است.
سپاه: مردم غیرتمند عراق با ادامه نهضت مقدس، به مداخله آمریکا در اقتصاد و نفت کشورشان نیز پایان خواهند داد
به گزارش مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت اخراج آمریکاییها از عراق نیز بیانیهای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: آمریکا رفت؛ نه با مذاکره، نه با منت؛ بلکه با همت ملتی که ایستاد، با خون مجاهدانی که جان دادند و با اراده مقاومتی که هرگز شکسته نشد. اینک عراق، سربلند و آزاد، بر ویرانههای اشغال بیستساله ایستاده و طلوع استقلال را نظارهگر است. بیتردید این رخداد مبارک و تاریخی نخستین گام در خونخواهی شهیدان عراق علیالخصوص ابومهدی المهندس است و به فضل الهی انتقام خون این عزیزان با اخراج کامل آمریکا از منطقه تکمیل خواهد شد.
سپاه خاطرنشان کرد: خروج نیروهای آمریکایی از عراق، رویدادی بزرگ و معنادار تاریخی و دستاوردی سترگ برای محور مقاومت است. شکی نیست که مردم غیرتمند عراق با ادامه این نهضت مقدس، به مداخله آمریکا در اقتصاد و نفت کشورشان نیز پایان خواهند داد و با وحدت و اراده ملی، آیندهای روشن برای خود رقم خواهند زد. آمریکا هیچگاه تکیهگاه قابل اعتمادی نبوده و نیست؛ حقایق و واقعیتهای میدانی تصریح میکنند آمریکا رفتنی است و این ملتها هستند که باید کشورهایشان را بسازند. با قاطعیت میتوان گفت اخراج آمریکا از عراق، طلیعه اخراج آنان از سراسر غرب آسیا و جغرافیای امت اسلامی است؛ این پیروزی بزرگ، محصول اراده ملی عراق، مجاهدت جریانهای مقاومتی، حمایت مردمی و اقدامات مؤثر دولت این کشور است.