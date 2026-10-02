شرمنده شهدا نشویم!(حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم رضا بخشی‌، سال 1365 به دنیا آمد. شهید بخشی دروس حوزوی را تا مقطع کارشناسی‌ارشد در «جامعه المصطفی العالمیه» ادامه داد. او در دانشگاه پیام‌نور فریمان نیز در مقطع کارشناسی رشته حقوق تحصیل کرد. با وجود موفقیت‌های علمی و فراهم بودن زمینه پیشرفت اما او راه شهادت را در پیش گرفت.پس به فاطمیون پیوست. خیلی از مدافعان حرم، او را به نام «فاتح» می‌شناختند و می‌دانستند هرجا که فاتح پا بگذارد، عملیات حتماً با پیروزی همراه است. نبردهای رو در رویش با تکفیری‌ها و رشادت‌ها و دلیری‌های شهید بخشی بر زبان رزمنده‌های مقاومت جاری است. وی سرانجام روز شنبه

9 اسفند سال 1393 در جریان آزاد‌سازی تپه تل قرین در حومه درعا در سوریه به شهادت رسید. در وصیت‌نامه شهید مدافع حرم رضا بخشی آمده است: «... من اطمینان دارم این مسیر، مسیری مقدس است، نباید حیف و پایمال شود، خون‌های بسیاری پای این نهال ریخته شده، نشود که به‌خاطر ‌اشتباه و جاه‌طلبی برخی‌ها پایمال شود، به‌خاطر همین من حاضرم از همه چیزم برای این راه مایه بگذارم... صفحه دسکتاپ لپ‌تاپ من از عکس شهدا پر شده، گاهی اوقات که می‌بینم، خجالت می‌کشم. حقیقتاً کم‌کاری می‌کنیم، یا هدفی که تعیین شده را دنبال نمی‌کنیم و پشت‌کار نداریم... بچه‌های زیادی از گرانبها‌ترین چیز که زندگی‌شان بوده و از آن با ارزش‌تر نداشتند، گذشتند، کاری بکنیم که فردا شرمنده این شهدا نباشیم.»