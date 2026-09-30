اگر در تنهایی دچار حمله قلبی شدیم چه کنیم؟
حمله قلبی از جمله حالتهای غیرطبیعی جسمی افراد است که این روزها به دلیل عوامل مختلفی همچون کمتحرکی، تغذیه نامناسب و فشارهای روحی و روانی زیاد شده است و سن ابتلای آن در ایران پایینتر از میزان جهانی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، سکته قلبی که به آن «انفارکتوس میوکارد» نیز گفته میشود زمانی رخ میدهد که جریان خون به بخشی از عضله قلب بهطور ناگهانی کاهش یا متوقف شود که معمولاً به دلیل انسداد در یکی از عروق کرونری است. این وضعیت میتواند به آسیب دائمی به عضله قلب منجر شود و نیاز به درمان فوری دارد.
علائم سکته قلبی
درد یا فشار در قفسه سینه که ممکن است به بازوها، شانهها، گردن، فک یا پشت گسترش یابد. تنگی نفس، تعریق سرد، حالت تهوع یا استفراغ، سرگیجه یا احساس ضعف و ضربان قلب نامنظم یا تند از علائم مهم سکته قلبی است.
البته علائم ممکن است در زنان و افراد مسن متفاوت باشد. در برخی موارد، درد قفسه سینه ممکن است خفیف یا وجود نداشته باشد.
در این راستا، بسیاری از حملات قلبی زمانی رخ میدهند که فرد تنهاست. در این لحظات بحرانی، اضطراب و تصمیمگیری اشتباه میتواند کشنده باشد.
اقدامات طلایی برای سکته هنگام تنهایی
اگر ناگهان احساس درد یا فشار شدید در قفسه سینه کردید که به بازو، شانه، گردن یا فک چپ سرایت میکند، این اقدامات طلایی را بهترتیب انجام دهید:
- بلافاصله با اورژانس (۱۱۵) تماس بگیرید
- اولین و حیاتیترین کار، تماس با اورژانس است. به اپراتور بگویید: «تنها هستم و علائم سکته قلبی دارم. آدرس دقیق خود را واضح اعلام کنید. گوشی را قطع نکنید تا هدایتهای لازم را دریافت کنید.»
- درِ ورودی خانه را باز بگذارید
قبل از اینکه حالتان بدتر شود، قفل درِ آپارتمان را باز کنید تا وقتی پرسنل اورژانس رسیدند، نیازی به شکستن در یا معطلی پشت آن نباشد.
- در وضعیت نیمهنشسته (W) قرار بگیرید
- روی زمین بنشینید، کمر خود را به دیوار تکیه دهید و زانوها را خم کنید (شکلی شبیه به حرف W انگلیسی).
- این وضعیت باعث کاهش بار کاری روی قلب و باز شدن ریهها برای اکسیژنرسانی بهتر میشود. هرگز دراز نکشید.
- قرص آسپرین بجوید (در صورت وجود و عدم حساسیت)
- اگر به آسپرین حساسیت یا خونریزی فعال ندارید، یک عدد قرص آسپرین ۳۲۵ میلیگرم (یا ۴ عدد قرص بچه ۸۰ میلیگرمی) را بجوید و قورت دهید.
- جویدن قرص سرعت جذب آن را بهشدت بالا میبرد و مانع از لخته شدن بیشتر خون در عروق کرونر میشود.
- سرفه شدید؛ یک باور غلط و خطرناک!
احتمالاً در شبکههای اجتماعی خواندهاید که «با سرفهکردن شدید میتوانید خود را نجات دهید». این یک باور نادرست است.
سرفهدرمانی (Cough CPR) فقط در شرایط خاص بیمارستانی و زیرنظر پزشک کاربرد دارد. در خانه، سرفه شدید ضربان قلب شما را بیدلیل بالا برده و وضعیت قلبی را وخیمتر میکند. آرام باشید و منظم نفس بکشید.
- از فعالیت بدنی خودداری کنید
- هرگز برای رفتن به بیمارستان خودتان رانندگی نکنید.
- هیچ تلاش فیزیکی سنگینی (مثل جابهجا کردن وسایل یا راه رفتن مداوم) انجام ندهید. منتظر اورژانس بمانید.