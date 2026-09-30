جشنواره فرهنگی، ورزشی «عطر نان، شور بازی، شکوه آیین»

بندرعباس- خبرنگار کیهان:

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از برگزاری فستیوال فرهنگی، ورزشی «عطر نان، شور بازی، شکوه آیین؛ روایت یک سرزمین» همزمان با هفته گردشگری، در روستای کهتک باغشهر فین بندرعباس خبر داد.

سلیم محمدی اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری و با هدف پاسداشت آیین‌ها، بازی‌های سنتی و میراث ناملموس استان، جشنواره‌ای با عنوان «عطر نان، شور بازی، شکوه آیین» با محوریت پخت نان‌های سنتی، بازی‌های بومی و محلی و اجرای آیین‌های سنتی در بخش فین برگزار می‌شود.

وی درباره بخش‌های مختلف این جشنواره بیان کرد: پخت انواع نان‌های سنتی و محلی هرمزگان، اجرای بازی‌های بومی، مراسم ساخت لباس و حنابندان همراه با موسیقی محلی، اجرای آیین‌های اصیل سنتی و برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان توسط کانون پرورش فکری از مهم‌ترین برنامه‌های این رویداد است.

وی در پایان با تأکید بر نقش رویدادمحوری در رونق گردشگری روستایی خاطرنشان کرد: این فستیوال با همکاری استانداری هرمزگان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دهیاری کهتک، اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تدارک دیده شده و گامی ارزشمند در جهت معرفی ظرفیت‌های بوم‌گردی و فرهنگ غنی باغشهر فین به شمار می‌رود.