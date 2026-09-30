توقیف یک فروند لنج تجاری کشف بیش از 177 میلیاردی کالای قاچاق در میناب

بندرعباس- خبرنگار کیهان:

جانشین مرزبانی استان هرمزگان از توقیف یک فروند لنج تجاری و کشف بیش از 177 میلیارد تومان انواع کالای قاچاق در سواحل این شهرستان خبر داد.

سرهنگ «امیر ملک‌زاده» با اعلام این خبر گفت: مأموران گشت شناوری و خودرویی این پایگاه حین گشت‌زنی و کنترل شناورهای تجاری مستقر در اسکله بندرتیاب به یک فروند موتورلنج مستقر در این اسکله مشکوک و شناور را مورد بررسی قرار دادند. وی افزود: در بازرسی از شناور انواع کالای قاچاق شامل: تعداد 222546 قطعه انواع لوازم یدکی خودرو، تعداد 318 کیسه 60 کیلویی قهوه (19080 کیلو)، تعداد 853 طاقه پارچه (51120 متر) قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ «ملک‌زاده» بیان داشت: کالاهای کشف‌شده خارج از مجوز قانونی بارگیری و وارد کشور شده بود.

جانشین مرزبانی استان هرمزگان گفت: ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده 177 میلیارد و 730 میلیون تومان برآورد شده است.

سرهنگ «امیر ملک‌زاده» در خاتمه ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مرزنشینان با مرزبانان در شناسایی و کشف تخلفات مرزی، از عموم شهروندان و مرزنشینان فهیم استان خواست موارد مشکوک را در اسرع وقت به پاسگاه‌های مرزی اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام لازم صورت پذیرد.