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کد خبر: ۳۳۹۱۲۶
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
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توقیف یک فروند لنج تجاری کشف بیش از 177 میلیاردی کالای قاچاق در میناب

بندرعباس- خبرنگار کیهان: 
جانشین مرزبانی استان هرمزگان از توقیف یک فروند لنج تجاری و کشف بیش از 177 میلیارد تومان انواع کالای قاچاق در سواحل این شهرستان خبر داد.
سرهنگ «امیر ملک‌زاده» با اعلام این خبر گفت: مأموران گشت شناوری و خودرویی این پایگاه حین گشت‌زنی و کنترل شناورهای تجاری مستقر در اسکله بندرتیاب به یک فروند موتورلنج مستقر در این اسکله مشکوک و شناور را مورد بررسی قرار دادند. وی افزود: در بازرسی از شناور انواع کالای قاچاق شامل: تعداد 222546 قطعه انواع لوازم یدکی خودرو، تعداد 318 کیسه 60 کیلویی قهوه (19080 کیلو)، تعداد 853 طاقه پارچه (51120 متر) قاچاق کشف و ضبط شد.
سرهنگ «ملک‌زاده» بیان داشت: کالاهای کشف‌شده خارج از مجوز قانونی بارگیری و وارد کشور شده بود.
جانشین مرزبانی استان هرمزگان گفت: ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده 177 میلیارد و 730 میلیون تومان برآورد شده است.
سرهنگ «امیر ملک‌زاده» در خاتمه ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مرزنشینان با مرزبانان در شناسایی و کشف تخلفات مرزی، از عموم شهروندان و مرزنشینان فهیم استان خواست موارد مشکوک را در اسرع وقت به پاسگاه‌های مرزی اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام لازم صورت پذیرد.

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