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کد خبر: ۳۳۹۱۲۵
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
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ارائه خدمات رایگان تشخیص سرطان در مراکز بهداشت بندرعباس

بندرعباس- خبرنگار کیهان: 
رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس، با تأکید بر نقش حیاتی تشخیص زودهنگام در درمان سرطان‌ها، از ارائه رایگان خدمات غربالگری سرطان‌های پستان، دهانه رحم و روده بزرگ در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت این شهرستان خبر داد.
دکتر اصغر زائری، در این خصوص گفت: تشخیص زودهنگام، کلید اصلی موفقیت در درمان سرطان است و می‌تواند روند بهبودی را به‌طور چشمگیری تسریع کند.
دکتر زائری با تشریح جزئیات خدمات ارائه‌شده در زمینه غربالگری سرطان‌های شایع، افزود: معاینه و مشاوره اولیه سرطان پستان برای زنان ۳۰ تا ۶۹ سال، مشاوره و نمونه‌گیری پاپ‌اسمیر برای غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان متأهل ۳۰ تا ۵۹ سال و انجام تست فیت برای غربالگری سرطان روده بزرگ در افراد ۵۰ تا ۶۹ سال به‌صورت رایگان در مراکز خدمات جامع سلامت ارائه می‌شود. وی از شهروندان خواست تا با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت و بهره‌مندی از این برنامه‌های پیشگیرانه، گامی مؤثر در جهت حفظ سلامت خود و خانواده بردارند.

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