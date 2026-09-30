پلیس مقتدر 28 شهر اصفهان در بزرگترین رزمایش جانفدای کشور در بیعت مردم با رهبری شرکت میکند
اصفهان- خبرنگار کیهان:
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه پلیس مقتدر 28 شهر اصفهان در بزرگترین رزمایش جانفدای کشور در بیعت مردم با رهبری گام برمیدارد گفت: پلیس اصفهان همگام با مردم جانفدا در بزرگترین رزمایش جانفدای کشور که با هدف نمایش انسجام، همدلی، حضور حماسی مردم و بهمنظور به نمایش گذاشتن آمادگی و توان ظرفیتهای گسترده مردمی برگزار میشود شرکت میکند.
سردار عبدالوهاب حسنوند در نشست با خبرنگاران تصریح کرد: «جانفدا» حرکت مردمی است و پس از ثبتنام مردم در این پویش، تصمیم بر آن شد تا تجلی قدرت همبستگی و آمادگی مردم در رستهها و اقشار مختلف به عرصه ظهور برسد.
وی خاطرنشان کرد: هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی، امنیتی و خدماتی استان انجام شده و تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رزمایش اندیشیده شده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین با اشاره به برنامههای هفته فراجا گفت: در ۲۸ شهرستان استان اجتماع جانفدایان برگزار میشود و پلیس مسئولیت تأمین نظم و امنیت این برنامهها را بر عهده دارد.
حسنوند با تأکید بر رویکرد پلیس در همراهی با مردم گفت: مجموعه انتظامی استان تلاش میکند در کنار مردم، امنیت و آرامش جامعه را تأمین کند و در حوزههای مختلف، خدمات انتظامی با جدیت دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به هفته نیروی انتظامی به برنامههای این هفته پرداخت و اظهار داشت: هفته انتظامی از
۱۰ تا ۱۶ مهرماه با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» برگزار میشود.
وی با اشاره به وظایف و مأموریتهای نیروی انتظامی افزود: پلیس در مرزها، جادهها، یگانهای ویژه، راهور، حوزههای انتظامی، عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات و دیگر بخشها بهصورت شبانهروزی برای حفظ نظم، امنیت و آرامش مردم فعالیت میکند. حسنوند با اشاره به وضعیت جمعیتی استان اصفهان بیان کرد: بر اساس آمار مجموعه استانداری، حدود پنج میلیون و ۴۰۰ تا پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ایرانی و بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت اتباع در ۲۸ شهرستان استان اصفهان ساکن هستند و جمعیت استان حدود ۶ میلیون نفر است. فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به حجم ورود گردشگران به استان گفت: اصفهان از استانهای مهم گردشگرپذیر کشور است و همزمان با بازگشایی زایندهرود، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در روز در محدوده استان تردد گردشگری داشتهاند که تأمین امنیت این گردشگران و مدیریت ترافیک آنها بر عهده مجموعه انتظامی و پلیس راه و راهور بوده است.
وی با اشاره به شعار هفته انتظامی اظهار داشت: شعار امسال «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» انتخاب شده است.