اصفهان- خبرنگار کیهان:

امام جمعه اصفهان از گروه‌های مختلف مردم استان اصفهان دعوت کرد در اجتماع رزمایش جان‌فدایان اصفهان نصف جهان حضوری دشمن‌شکن داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان با اشاره به اینکه مردم اصفهان همواره در تمام دوران انقلاب در مناسبت‌های مختلف پیشتاز بوده و هستند گفت: این مردم ولایی در راهپیمایی جان‌فدا که قرار است پنجشنبه ساعت ۱۴ از میدان آزادی تا گلستان شهدای اصفهان برگزار شود حضوری حماسی و دشمن‌شکن داشته باشند.

آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد افزود: روز پنجشنبه سالروز شهادت عباس نیلفروشان و سید حسن نصرالله هم است که باید این مقام هم گرامی داشته شود.

وی با بیان اینکه در سراسر کشور بیش از ۳۰ میلیون نفر جان‌فدا ثبت‌نام کردند تأکید کرد: در اصفهان هم بیش از یک میلیون نفر جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند که این نشان از بصیرت مردم است.