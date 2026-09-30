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کد خبر: ۳۳۹۱۲۲
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
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دعوت امام جمعه اصفهان از حضور دشمن‌شکن مردم در رزمایش جان‌فدایان

اصفهان- خبرنگار کیهان:
 امام جمعه اصفهان از گروه‌های مختلف مردم استان اصفهان دعوت کرد در اجتماع رزمایش جان‌فدایان اصفهان نصف جهان حضوری دشمن‌شکن داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان با اشاره به اینکه مردم اصفهان همواره در تمام دوران انقلاب در مناسبت‌های مختلف پیشتاز بوده و هستند گفت: این مردم ولایی در راهپیمایی جان‌فدا که قرار است پنجشنبه ساعت ۱۴ از میدان آزادی تا گلستان شهدای اصفهان برگزار شود حضوری حماسی و دشمن‌شکن داشته باشند.
آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد افزود: روز پنجشنبه سالروز شهادت عباس نیلفروشان و سید حسن نصرالله هم است که باید این مقام هم گرامی داشته شود.
وی با بیان اینکه در سراسر کشور بیش از ۳۰ میلیون نفر جان‌فدا ثبت‌نام کردند تأکید کرد: در اصفهان هم بیش از یک میلیون نفر جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند که این نشان از بصیرت مردم است.

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