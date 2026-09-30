مشارکت بیش از یک میلیون اصفهانیها در رزمایش جانفدایان
اصفهان-خبرنگار کیهان:
بیش از یک میلیون اصفهانی برای شرکت در اجتماع رزمایش جانفدایان اصفهان نصفجهان با شعار ما مردم اصفهانیم جانفدای ایرانیم اعلام آمادگی کردند.
سخنگوی رزمایش جانفدایان اصفهان نصفجهان گفت: تاکنون بیش از ۳۰ میلیون نفر در سراسر کشور برای شرکت در این رزمایش ثبتنام کردهاند که از این تعداد سهم استان اصفهان یک میلیون جانفدا است.
صافی با اشاره به گستردگی مشارکت مردمی در این رزمایش افزود: فعالان بازار، هنرمندان، دانشجویان، پزشکان، پایگاههای بسیج، تشکلهای غیردولتی، سمنها و گروههای مختلف اجتماعی و دانشجویی از جمله گروههای حاضر در این اجتماع هستند که قرار است روز پنجشنبه نهم مهرماه با عنوان اجتماع رزمایش جانفدایان اصفهان نصف جهان همراه با شعار ما مردم اصفهانیم جان فدای ایرانیم در مسیر سه کیلومتری میدان آزادی به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار شود.
وی با بیان اینکه در مسیر این راهپیمایی موکبهای فرهنگی با برنامههای متنوع و غرفههای آموزش نظامی برپا شده است، افزود: با توجه به تغییرات ایجادشده در مسیر حرکت شرکتکنندگان، نشستهای تکمیلی با مسئولان کمیتههای رزمایش برگزار و تمهیدات لازم برای تسهیل حضور و ارائه خدمات به شرکتکنندگان پیشبینی شده است.
سخنگوی رزمایش جانفدایان اصفهان نصفجهان ادامه داد: دورههای آموزشی و برنامههای ویژه نیز در مسیرهای تعیینشده برای شرکتکنندگان اجرا خواهد شد.
صافی با اشاره به مسیر برگزاری رزمایش گفت: حرکت شرکتکنندگان از میدان آزادی آغاز میشود و در گلستان شهدا پایان مییابد و طول این مسیر حدود سه کیلومتر است.
وی افزود: این رزمایش با هدف نمایش انسجام، همدلی ، حضور حماسی مردم و بهمنظور به نمایش گذاشتن آمادگی و توان ظرفیتهای گسترده مردمی برگزار خواهد شد. سخنگوی رزمایش با بیان اینکه «جانفدا» حرکت مردمی است، گفت: پس از ثبتنام مردم در پویش جان فدا تصمیم بر آن شد تا تجلی قدرتِ همبستگی و آمادگی مردم در رستهها و اقشار مختلف از جمله: خانوادههای شهدا ،هیئات مذهبی ، ردههای مختلف بسیج، ورزشکاران، پزشکان، هنرمندان، اصناف، اساتید حوزه و دانشگاه ، تشکلهای مردمی، پیروان ادیان الهی، سازمانهای مردمنهاد به عرصه ظهور در بیاید.
محمد صافی ادامه داد: گروهها و اقشار مختلف با لباسها و نمادهای مرتبط با صنف، مجموعه یا فعالیت خود در اجتماع حضور پیدا میکنند تا تنوع اجتماعی و ظرفیتهای مختلف مردمی به نمایش گذاشته
شود.
سخنگوی رزمایش همچنین گفت: از جمله اهداف اعلامشده این برنامه دادخواهی و انتقام خون رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی رمضان و اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت امام سیدمجتبی خامنهای و پشتیبانی از نیروهای مسلح و حمایت از مسئولان دلسوز کشور است.
صافی اضافه کرد: تصاویر شهدا، پرچم جمهوری اسلامی ایران، پرچمهای مزین به نام ائمه اطهار(ع) و پیشانیبندهای فرهنگی و مذهبی نیز از دیگر نمادهای پیشبینیشده برای این اجتماع است.
سخنگوی رزمایش در پایان با دعوت از همه جانفدایان اصفهان و مردم شهیدپرور و غیور اصفهان گفت: برای تسهیل حضور مردم، مترو و اتوبوس در مسیرهای منتهی به میدان آزادی در نظر گرفته شده است.
رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان نیز با اشاره به تدابیر لازم برای مدیریت تردد و جلوگیری از ایجاد اختلال در عبور و مرور شهروندان در محدوده برگزاری رزمایش گفت: خیابانهای منتهی به میدان آزادی در طرح ترافیکی قرار خواهند گرفت.
سرهنگ حمیدرضا هیرمند افزود: این محدودیت ترافیکی از ساعت ۱۲ روز پنجشنبه آغاز میشود و پس از نماز مغرب و عشا به اتمام میرسد.