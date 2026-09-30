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کد خبر: ۳۳۹۱۲۰
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
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پرداخت تسهیلات ازدواج فرزندآوری و ودیعه مسکن به ۱۲ هزار نفر همدانی

همدان- خبرنگار کیهان: 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با تأکید بر اینکه روند پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تا آخرین متقاضی دنبال می‌شود، گفت: از مجموع حدود ۲۱ هزار نفر متقاضی در صف این سه نوع تسهیلات، طی دو ماه حدود ۱۲ هزار نفر تعیین تکلیف شده‌اند.
حسن پیمانی در کارگروه اقتصادی استانداری افزود: در حال حاضر تعداد متقاضیان باقی‌مانده در صف این سه نوع تسهیلات به حدود ۹ هزار نفر کاهش یافته است. وی افزود: این روند حاصل پیگیری مستمر و پایش عملکرد بانک‌های استان بوده و نشان می‌دهد برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده با جدیت در حال اجراست.
پیمانی به چشم‌انتظاری خانواده‌ها و زوج‌های جوان برای اخذ تسهیلات اشاره کرد و اظهار کرد: خدمت واقعی زمانی محقق می‌شود که تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در نهایت به کاهش زمان انتظار مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان منجر شود.

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