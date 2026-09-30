اعزام دو هزار نفر به اردوهای راهیان نور از همدان
همدان- خبرنگار کیهان:
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان از اعزام دو هزار نفر به اردوهای راهیان نور از همدان خبر داد و گفت: بازدید از مناطق عملیاتی در غرب کشور و آشنایی با فرهنگ و جانفشانی رزمندگان دفاع مقدس جزو برنامههای این اردوهاست.
سردار حسین زارعکمالی با اشاره به پیشبینی برنامههای «راهیان پیشرفت» در کنار اردوهای راهیان نور گفت: در راستای تقویت امیدآفرینی و آشنایی نزدیکتر زائران با توانمندیها و دستاوردهای کشور، بازدید از یکی از مظاهر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز در برنامه این کاروانها پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اینکه اعزام کاروانهای راهیان نور استان همدان از روز ششم مهرماه و همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت، افزود: با توجه به هجمههای رسانهای و شرایط فکری و اجتماعی جامعه، راهیان نور فرصتی برای روشنگری، تبیین و تقویت بنیه اعتقادی افراد بهویژه جوانان است و مسیر راهیان نور متوقفشدنی نیست. زارعکمالی یکی از محورهای مهم این اردوها را بازخوانی نقش رزمندگان استان همدان در عملیاتهای دوران دفاع مقدس در استان کرمانشاه، بهویژه عملیات مرصاد عنوان کرد و گفت: راویان حاضر در کاروانها، رشادتها و فداکاریهای رزمندگان همدانی را برای زائران، بهویژه نسل جوان، روایت و تبیین خواهند کرد تا این بخش ارزشمند از تاریخ دفاع مقدس و نقش مردم همدان در آن، بیش از پیش شناخته شود.