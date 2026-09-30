دیدار فرماندار تالش با خانوادههای معظم شهدای شهرستان
تالش – خبرنگار کیهان:
فرماندار تالش با حضور جمعی از مسئولان شهرستان، با خانوادههای معظم شهدای والامقام ادریسی، مجیدزاده، فلاحی، قاسمی و آزموده دیدار و از صبر و ایثار آنان تجلیل کرد.
ظهر امروز رضا جمشیدی سهساری فرماندار تالش، با همراهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، جانشین سپاه ناحیه تالش، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده قرارگاه محرومیتزدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با خانوادههای گرانقدر شهدای والامقام این شهرستان دیدار کرد.
فرماندار تالش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، خانوادههای معظم شهدا را سرمایههای ارزشمند نظام اسلامی دانست و بر ضرورت تکریم و پاسداشت مقام شهید و خانوادههای معظم آنان تأکید کرد.
در این دیدارها به نمایندگی لوح سپاس و هدایایی از طرف سرلشگر ستاد امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به خانوادههای معظم شهدای تالشی اهدا شد.
بازدید فرماندار تالش از کارخانه و واحد سورتینگ برنج در تازهآباد
فرماندار تالش همچنین در بازدید از کارخانه و واحد سورتینگ برنج در روستای تازهآباد بخش مرکزی، بر توسعه فرآوری مکانیزه، کاهش ضایعات و تقویت نامآوری برنج منطقه تأکید کرد. رضا جمشیدی سهساری فرماندار تالش گفت: در این بازدید، ظرفیتهای موجود برای مکانیزهسازی فرآیند تولید و فرآوری، کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار تالش با تأکید بر اهمیت برنج در اقتصاد و معیشت مردم منطقه، توسعه واحدهای فرآوری و سورتینگ را در تکمیل زنجیره تولید مؤثر دانست و عنوان کرد: استفاده از فناوریهای نوین، بستهبندی مناسب و ارتقای کیفیت میتواند به افزایش ارزش افزوده و تقویت نامآوری برنج تولیدی تالش کمک کند.