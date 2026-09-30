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صبح چهارشنبه یک بوئینگ ۷۳۷ فلای‌دوبی با بیش از ۱۵۰ مسافر صهیونیست در مسیر دوبی به تل‌آویو، در آسمان اردن با ارسال کدهای اضطراری ۷۷۰۰ و ۷۵۰۰ از مسیر منحرف شد، ارتفاعش به‌شدت کاهش یافت و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به پرواز درآمدند؛ روایتی پر از تناقض که میان احتمال پرچم دروغین و حمله ناشی از نفرت انباشته‌شده از آپارتاید اسرائیل در نوسان است.

گزارش پیشِ رو شرح حادثه دیروز برای هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ شرکت فلای‌دوبی در حریم هوائی اردن است، حادثه‌ای که رسانه‌های عبری با روایت‌های نه چندان سازگار با هم، از درگیری مسلحانه در کابین، ارسال کدهای اضطراری ۷۷۰۰ و ۷۵۰۰ و دخالت جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، آن را پوشش داده‌اند. در میان احتمالات مطرح‌شده در مورد این حادثه، شاید دو احتمال بیش از سایرین برجسته می‌نماید: نخست آن‌که کل ماجرا ممکن است فریب و عملیات پرچم دروغین خودِ رژیم صهیونیستی باشد تا با مظلوم‌نمایی یا اهداف سیاسی نامشخص دیگری، افکار عمومی را مدیریت کند؛ و دوم آن‌که واقعاً حمله‌ای رخ داده باشد و این رویداد نیز می‌تواند محصول نفرت‌ جهانی از رژیم آپارتاید اسرائیل به خاطر نسل‌کشی در غزه، کرانه باختری و در جنوب لبنان باشد.

ماجرا از این قرار است که صبح روز چهارشنبه یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ شرکت فلای‌دوبی که از دوبی به مقصد تل‌آویو پرواز کرده و بیش از ۱۵۰ مسافر صهیونیست را حمل می‌کرد، در حریم هوائی اردن با وضعیت اضطراری روبه‌رو شد. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که ابتدا کد اضطراری ۷۷۰۰ (وضعیت اضطراری عمومی) و سپس کد ۷۵۰۰ (مداخله غیرقانونی یا احتمال هواپیماربایی) مخابره شد. پس از ارسال این کدها، هواپیما از مسیر اصلی منحرف گردید، ارتباطش قطع شد، ارتفاع خود را به‌شدت کاهش داد و برای مدتی به سمت عربستان تغییر مسیر داد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بلافاصله به آسمان منطقه اعزام شدند و مقام‌های امنیتی و نظامی این رژیم نیروها را در وضعیت آماده‌باش قرار دادند و...

شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی به نقل از شاهدان عینی نوشته که در کابین خلبان درگیری شدیدی با استفاده از چاقو رخ داده است. یکی از مسافران به این شبکه گفته هواپیما ناگهان شروع به چرخش کرد و مسافران تصور کردند هر دو خلبان جان باخته‌اند و هواپیما در آستانه سقوط قرار دارد. وی افزود پس از درخواست کمک، شماری از افراد حاضر به سمت کابین رفتند و در کنترل وضعیت مشارکت کردند. مسافر دیگری به شبکه ۱۳ اظهار داشت فریادهای «نجات» از داخل کابین شنیده شد و همزمان هواپیما کنترل خود را از دست داد و ارتفاعش کاهش یافت.

گزارش‌های منتشرشده درباره انگیزه و جزئیات درگیری متناقض است. شبکه ۱۱ تلویزیون «کان» به نقل از بررسی‌های اولیه اعلام کرد که کمک‌خلبان تلاش داشته کنترل هواپیما را در اختیار بگیرد و آن را با تمام مسافران به زمین بکوبد. یک مقام ارشد صهیونیست نیز، دیروز، گفت «امروز از یک فاجعه وحشتناک جلوگیری شد» و بر اساس اطلاعات اولیه، یکی از خلبانان قصد سقوط عمدی هواپیما را داشته است. روزنامه یدیعوت آحارنوت نیز نوشت نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی به‌طور فزاینده احتمال اقدام تروریستی را بررسی می‌کنند و در یک روایت، کمک‌خلبان عمانی‌تبار قصد سقوط عمدی داشته و خلبان ارشد اماراتی‌تبار با کمک مسافران او را مهار کرده است. همین روزنامه احتمال دیگری را نیز مطرح کرد مبنی بر این‌که کمک‌خلبان در درگیری با چاقو زخمی شده و قصد خودکشی داشته است. روزنامه معاریو نیز مدعی شد دو خلبان اصلی تابعیت روسیه و اوکراین داشته‌اند و با یکدیگر درگیر شده‌اند.

طبق گزارش منابع عبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز نشست فوری امنیتی با حضور مقام‌های ارشد دفاعی برگزار کردند. ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، نیز وضعیت را با فرمانده نیروی هوایی، رئیس بخش عملیات و رئیس اطلاعات نظامی ارزیابی کرد و سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به آمریکا را به تعویق انداخت. مدیرعامل فلای‌دوبی نیز مقام‌های حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی را در جریان تحولات قرار داد و اعلام شد یک هواپیمای اختصاصی از دوبی برای انتقال مسافران از عربستان اعزام شده‌اند. برخی منابع نیز خبر دادند که آل‌سعود در فرودگاه تبوک با قهوه و خرما از صهیونیست‌ها پذیرایی می‌کنند و خدماتی به آن‌ها ارائه می‌دهند که حتی از خدمات ارائه‌شده به حجاج خانه خدا هم بهتر است!