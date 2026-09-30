خروج نمایشی آمریکا از عراق تیم جاسوسی، ترور و گروهی از نظامیان باقی ماندند!

سرویس خارجی-

پنتاگون هم رسما خروج نظامیان آمریکا از عراق را اعلام کرد اما در عین حال گزارش‌های رسمی هست که می‌گویند، تیم‌های اطلاعاتی، ترور و بخشی از نظامیان آمریکایی در این کشور باقی مانده‌اند! همین عقب‌نشینی نیز بیش از اینکه حاصل توافق با بغداد باشد، نتیجه فشار مقاومت و ضربات سهمگین ایران به نظامیان و پایگاه‌های آمریکایی است که ترامپ، بازسازی آنها را مقرون به صرفه

نمی‌بیند.

مقام وزارت جنگ آمریکا بامداد چهارشنبه رسما اعلام کرد که واشنگتن پس از حدود دو دهه، عملیات نظامی خود در عراق را پایان داد. اما آن طور که وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات پنتاگون نوشته است، آمریکا قابلیت‌های اطلاعاتی و شناسایی قابل استفاده در داخل عراق را حفظ کرده و «تعدادی سامانه پدافندی به‌همراه تفنگداران برای محافظت از اماکن و هیئت‌های دیپلماتیک» باقی گذاشته است. سامانه پاتریوت مستقر در نزدیکی اربیل به ‌رغم التماس کُردهای مسلح و تجزیه‌طلب خارج شده، اما این عقب‌نشینی به معنای ترک کامل صحنه نیست.کتائب حزب‌الله عراق، عصر دیروز و ساعاتی پس از اعلام خروج رسمی نظامیان آمریکایی خبر داد که پروازهای شناسایی، جاسوسی و جنگنده‌های متجاوز آمریکایی هنوز در آسمان عراق ادامه دارد و بخش اطلاعات كتائب حزب‌الله، این تحرکات را مستند کرده است.

دولت عراق اما دیروز، اعلام کرد نیروهای آمریکایی امروز آخرین پایگاه‌ها را همزمان با پایان مهلت مأموریت ائتلاف ترک می‌کنند و کشور وارد و تعطیلات و جشن چهار روزه «روزهای حاکمیت» می‌شود. با این حال، بیانیه مشترک سپتامبر ۲۰۲۴ خروج را به دو مرحله تقسیم کرده بود: پایان مأموریت نظامی داخل عراق تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ و تداوم حمایت از عملیات علیه داعش در سوریه تا سپتامبر ۲۰۲۶ (ماه جاری) از طریق پایگاه هوائی اربیل. خبر دیگری که ذکر آن بی‌حاصل نیست آن ‌که دیروز همزمان با اعلام خبر خروج ائتلاف، مقتدی صدر انحلال تیپ «الیوم الموعود» را اعلام و تاکید کرد «جیش امام مهدی(عج)» نیز به «مؤسسه انصارالمهدی» تبدیل خواهد شد.

ضربات ایران و فشار مقاومت

همان‌طور که بالا اشاره شد، خروج هرچند نصفه و نیمه نیروهای آمریکایی از عراق بیش از آن‌که نتیجه توافق امنیتی با بغداد باشد، پیامد ضربات موشکی و پهپادی ایران و خسارات انسانی و مالی واردشده بر مواضع آمریکایی‌ها در منطقه است. حضور نظامی آمریکا که در اوج سال ۲۰۰۷ از ۱۷۰ هزار نفر فراتر رفته بود، در سال‌های اخیر به حدود ۲۵۰۰ سرباز کاهش یافته و اکنون بخش عمده آن به اردن و کشورهای دیگر منطقه منتقل می‌شود. تجهیزات پدافند هوائی نیز تخلیه می‌شوند؛ تجهیزاتی که آمریکایی‌ها مدعی بودند در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی نقش داشته‌اند، در حالی که نیروهای مسلح ایران بارها مواضع آن‌ها را هدف قرار داده‌اند. این عقب‌نشینی در عمل پاسخی اجباری به هزینه‌های سنگین حضور نظامی است، نه نشانه‌ای از احترام به حاکمیت عراق.

دو دهه حضور نظامی آمریکا در عراق به کشته شدن صدها هزار غیرنظامی عراقی، هزاران سرباز آمریکایی و هزینه‌ای بیش از

۲۸۰۰ میلیارد دلار برای مالیات‌دهندگان آمریکایی منجر شده است. طبق گزارش‌ها، در این جنگ بیش از ۲۰ ساله حدود ۴۵۰۰ آمریکایی نیز کشته شده‌اند. این آمار تنها بخشی از تبعات تهاجم ۲۰۰۳ است که با ادعای مبارزه با تروریسم آغاز شد، اما در عمل ساختار سیاسی و امنیتی عراق را به ابزار نفوذ خارجی تبدیل کرد. خروج فعلی در واقع پایان یک مرحله از همان پروژه‌ای است که پس از عقب‌نشینی ۲۰۱۱ بار دیگر با احیای داعش در ۲۰۱۴ از سر گرفته شد.

دست غارتگری کوتاه نشده است

با وجود عقب‌نشینی نظامی، آمریکا همچنان عملاً کنترل درآمدهای دلاری حاصل از فروش نفت عراق را که از زمان تهاجم ۲۰۰۳ برقرار است، در دست دارد. پس از اشغال، ائتلاف موقت به رهبری آمریکا «صندوق توسعه عراق» را ایجاد کرد که درآمدهای نفتی در بانک فدرال رزرو نیویورک سپرده‌گذاری می‌شد. این سازوکار تا امروز ادامه دارد و نفت که حدود ۹۰ درصد بودجه دولت عراق را تشکیل می‌دهد، به واشنگتن نفوذی استثنایی بر ثبات اقتصادی و سیاسی بغداد می‌بخشد. در سال ۲۰۲۰ وقتی دولت عراق خواستار خروج نیروهای آمریکایی شد، گزارش‌هایی از تهدید محروم‌کردن عراق از دسترسی به این وجوه منتشر شد و بغداد را وادار به عقب‌نشینی کرد. در اوایل ۲۰۲۵ نیز تحت فشار آمریکا برای مبارزه با آنچه «قاچاق دلار به نهادهای تحت تحریم» خوانده می‌شد، عراق به سیستم مزایده‌های ارزی پایان داد. این وابستگی مالی، ابزار پایدار مداخله اقتصادی و سیاسی آمریکا باقی مانده است.

همه احتمالات مطرح است

رئیس شورای سیاسی جنبش نجبای عراق، علی الاسدی، تصمیم مقامات عراقی برای ممانعت از فرود هواپیماهای ایرانی را تأسف‌برانگیز و نشانه تسلیم در برابر قلدری آمریکا دانست و تأکید کرد عراق نباید در برابر تصمیم غیرمسئولانه واشنگتن در امور داخلی‌اش تسلیم شود. وی هشدار داد در غیر این صورت شاهد تحرکات مردمی برای اعمال فشار خواهیم بود و گزینه‌های مردمی وزن بیشتری دارند. الاسدی تصریح کرد حاکمیت یعنی استقلال مطلق در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی و فرستاده آمریکا نباید در این حوزه‌ها دخالت کند. او درباره سلاح نیز گفت اصطلاح انحصار سلاح نادرست است و باید از ساماندهی سلاح سخن گفت؛ مشکل اصلی عراق فساد است و شرط تحویل سلاح به پایان اشغالگری آمریکا و خروج نیروهای خارجی از جمله ترک‌ها گره خورده است. الاسدی افزود جنبش نجبا اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد تیمی با حضور عراقی‌ها و نظارت مستقیم آمریکایی‌ها برای اجرای ترورها و فتنه‌انگیزی تشکیل شده تا نسخه جدیدی از شرکت بدنام بلک‌واتر را جبران خروج نظامیان کند. چندین تلاش برای ایجاد درگیری‌های داخلی به بهانه سلاح مقاومت و تحریک عناصر داعش که از سوی آمریکا اداره می‌شد، خنثی شده است. وی تأکید کرد سر سوزنی به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم، زیرا به وعده‌هایشان احترام نمی‌گذارند.