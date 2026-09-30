نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست به صورت هماهنگ در حال کشتار در غزه و تخریب خانه‌ها، خودروها، زمین‌های کشاورزی باقی مانده، نابودی آب شیرین‌کن‌ها و....در کرانه باختری هستند.

در حالی که نزدیک به یک سال از برقراری آتش‌بس در نوار غزه می‌گذرد، گزارش‌های میدانی از ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان حکایت دارد؛ حملاتی که تنها به غزه محدود نمانده و در کرانه باختری نیز با یورش نظامیان صهیونیست و تشدید حملات شهرک‌نشینان همراه شده است. در تازه‌ترین تحولات، منابع فلسطینی روز چهارشنبه از شهادت دست‌کم ۹ فلسطینی و زخمی شدن ۳۱ نفر دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته در حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه خبر داده‌اند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، با احتساب این قربانیان، شمار شهدای فلسطینی از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر 1402) به ۷۴ هزار و ۳۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۱۴۲ نفر رسیده است. وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم ۱۴۳۱ فلسطینی شهید و ۵۰۲۶ نفر زخمی شده‌اند. همچنین تاکنون پیکر ۸۳۴ شهید از زیر آوار ساختمان‌های تخریب‌ شده در غزه خارج شده است.

حمله به مینی‌بوس با 21 شهید و زخمی

در تازه‌ترین موج توحش صهیونیست‌ها در غزه، یک مینی‌بوس در این باریکه هدف حمله هوائی صهیونیست‌ها قرار گرفت که بنا بر گزارش منابع فلسطینی، دست‌کم 6 نفر شهید و 15 تن مجروح شدند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که مجروحان و قربانیان این حمله به بیمارستان‌های شهر منتقل شده‌اند. گزارش‌های دیگر نیز از زخمی شدن دست‌کم شش فلسطینی از جمله دو کودک در حملات جداگانه حکایت دارد. به گفته منابع محلی، چهار غیرنظامی در حمله پهپادی به محل اسکان آوارگان در جنوب غزه زخمی شدند و وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است. در مرکز غزه نیز دو فلسطینی دیگر در جنوب شرقی دیرالبلح هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفته و به ‌شدت زخمی شدند.

آمار تکان‌دهنده

وزارت بهداشت غزه در نخستین آمار منتشر شده رسمی درباره مرگ‌ومیر سالانه خود از سال ۲۰۲۲، اعلام کرد در سال ۲۰۲۵، ۲۴ هزار و ۶۵۰ مورد مرگ در نوار غزه ثبت شده است. بر اساس این گزارش، حملات مستقیم رژیم صهیونیستی عامل بیش از 70 درصد از موارد مرگ و میر ثبت ‌شده در غزه بوده است. پس از توحش صهیونیست‌ها، بیماری‌های قلبی با ۷.۷ درصد در رتبه بعدی دلایل مرگ و میر در این باریکه قرار داشته است. این گزارش همچنین از افزایش قابل توجه مرگ‌ومیر کودکان حکایت دارد؛ به ‌گونه‌ای که نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال در سال ۲۰۲۵ به ۳۳.۴ مورد در هر هزار تولد رسیده است که به روشنی نشان می‌دهد توحش صهیونیست‌ها که شامل حملات هوائی گسترده و محاصره غزه می‌شود به چه میزان جان کودکان فلسطینی را به مخاطره انداخته است.

تکرار الگوی غزه در کرانه باختری

همزمان با حملات در غزه، کرانه باختری نیز شاهد تشدید عملیات نظامیان صهیونیست و حملات شهرک‌نشینان بود. در جدیدترین موج یورش صهیونیست‌ها، نظامیان این رژیم به چند محله در نابلس حمله کرده و به بازرسی خانه‌ها پرداختند که طی آن ۱۰ غیرنظامی فلسطینی بازداشت شدند که 3 نوجوان 14ساله در میان دستگیر شوندگان دیده می‌شوند. شهرک‌نشینان نیز با حمایت نظامیان صهیونیست اقدام به ضرب و شتم یک پیرمرد ۸۰ ساله فلسطینی کرده و وی به دلیل شدت جراحات در بیمارستان بستری شد. کارشناسان می‌گویند در کرانه باختری، توحش علیه فلسطینیان فراتر از حملات فیزیکی است.