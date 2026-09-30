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بحران انرژی ناشی از حماقت ترامپ که به بسته شدن تنگه هرمز انجامیده است، در کشورهای غربی هر روز شدیدتر می‌شود. در آمریکا به گفته فرماندار کالیفرنیا این بحران بیش از 120 میلیارد دلار هزینه اضافی بر مردم آمریکا تحمیل کرده و در اروپا نیز ذخیره سازی سوخت برای زمستان به بحرانی در دل بحران بزرگ‌تر تبدیل شده است.

شوک بسته ماندن تنگة هرمز و بحران انرژی ناشی از آن همچنان در چهارگوشه جهان از آمریکا گرفته تا آسیا، اروپا و آفریقا احساس می‌شود. گزارش‌ها نشان می‎دهد که در آمریکا آن هم درآستانه انتخابات میان دوره‌ای آبان ماه کنگره، وضعیت «بسیار بحرانی‌تر» است و جنگ‌افروزی این کشور علیه ایران قیمت گازوئیل را در برخی ایالت‌ها حتی به 9 دلار در هر گالن رسانده است. گازوئیل از ابتدای سال تاکنون حدود ۹۰ درصد افزایش قیمت یافته است و این در شرایطی است که آمریکا وارد فصل اوج تقاضای گازوئیل شده است. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که مردم آمریکا ترامپ را مسبب افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل در این کشور می‌دانند مسئله‌ای که به نوشته رسانه‌های این کشور تاثیر خود را در انتخابات ماه آینده خواهد گذاشت. گزارش‌های متعددی هست که نشان می‌دهند، آمریکا برای مهار قیمت گازوئیل به دنبال توقف صادرات گازوئیل آمریکا به مدت 90 روز است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان نتایج معکوسی به بار خواهد آورد و اروپا را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد.

ذخایر راهبردی نفت آمریکا نیز به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ رسیده است. بر اساس داده‌های وزارت انرژی این کشور، این ذخایر در هفته منتهی به ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (3 مهر) با کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای به ۲۸۳.۸ میلیون بشکه رسید. ترکیب این ذخایر شامل ۱۸۶.۹ میلیون بشکه نفت ترش و ۹۶.۸ میلیون بشکه نفت شیرین است. این کاهش نتیجه مستقیم آزادسازی

۱۷۲ میلیون بشکه نفت در واکنش به اختلالات عرضه ناشی از جنگ با ایران است. کارشناسان هشدار داده‌اند که سطح فعلی ذخایر به مرز عملیاتی خطرناک نزدیک شده است. اگرچه قانون فدرال حداقل عملیاتی را ۲۵۲.۴ میلیون بشکه تعیین کرده، کارشناسان معتقدند حداقل واقعی برای بهره‌برداری ایمن نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون بشکه است.

دولت آمریکا روز سه‌شنبه (هفتم مهر) نیز اعلام کرد که قصد دارد تا سقف ۴۰ میلیون بشکه نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی را در قالب وام به شرکت‌های انرژی ارائه کند.این آخرین محموله نفت خام آمریکا در چهارچوب توافق با ۳۰ کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس(فروردین) برای برداشت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت خام است؛ توافقی که در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در عرضه انجام شد. بر اساس این قرارداد، اعضای آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس(فروردین) توافق کردند که درمجموع ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی سراسر جهان برداشت کنند. سهم آمریکا در این توافق ۱۷۲ میلیون بشکه تعیین شد. رویترز نیز گزارش داده است که کاخ سفید از اتحادیه اروپا خواسته است برای کاهش قیمت‌ها، از ذخیره‌سازی‌های راهبردی گازوئیل خود برداشت کند. اتحادیه اروپا هنوز مقدار برداشت کل اعضای این اتحادیه را اعلام نکرده است، هرچند به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، سهم کشورهای اروپایی بیشتر شامل فرآورده‌های نفتی است و نفت خام زیادی را دربرنمی‌گیرد.

مردم آمریکا، بازنده اصلی

داده‌های ردیابی قیمت سوخت دانشگاه براون هم نشان می‌دهد که جنگ جاری با ایران هزینه‌های سنگینی را مستقیماً به جیب مصرف‌کنندگان آمریکایی تحمیل کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: 65.1 میلیارد دلار هزینه اضافی «فقط» در بخش بنزین از زمان آغاز جنگ علیه ایران، مصرف‌کنندگان آمریکایی بالغ بر 65 میلیارد دلار هزینه بیشتر بابت خرید بنزین پرداخت کرده‌اند و این رقم همچنان در حال افزایش است. این گزارش می‌افزاید:میانگین کشوری قیمت هر گالن بنزین در آمریکا پیش از آغاز جنگ حدود 98/2 دلار بود، اما بر اساس داده‌های انجمن اتومبیل آمریکا (AAA)، این رقم اکنون به 47/4 دلار رسیده است. در حال حاضر ایالت ایندیانا با میانگین 88/3 دلار برای هر گالن، یکی از پایین‌ترین قیمت‌ها را دارد، در حالی که کالیفرنیا با قیمت 37/6 دلار به ازای هر گالن، گران‌ترین ایالت آمریکا به شمار می‌رود. دانشگاه براون با هدف شفاف‌سازی بار مالی جنگ بر زندگی شهروندان، این سامانه ردیابی را راه‌اندازی کرده تا نشان دهد چگونه تصمیمات و درگیری‌های خارجی، هزینه‌های جاری خانوارها و سفرهای تابستانی را تحت تأثیر قرار داده است.بررسی دانشگاه براون نشان می‌دهد که افزون بر هزینه‌های مستقیم نظامی، پیامدهای تورمی و جهش قیمت انرژی در اثر جنگ با ایران، فشار اقتصادی ملموس و بی‌سابقه‌ای را بر جامعه آمریکا وارد کرده است.

فرماندار کالیفرنیا هم با انتقاد از جنگ افروزی ترامپ علیه ایران گفت این جنگ‌افروزی ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه اضافی سوخت بر مردم کشورش تحمیل کرده است و از اتخاذ تدابیر ویژه در کالیفرنیا برای کاستن از این هزینه‌ها خبر داد. «گوین نیوسام»در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تنها در عرض هفت ماه، جنگ‌افروزی بی‌محابای ترامپ علیه ایران، بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه اضافی سوخت بر دوش مردم آمریکا گذاشته است. وی افزود: از آنجا که وضعیت جنگ مشخص نیست، من الزام کالیفرنیا مبنی بر استفاده از بنزین با ترکیب ویژه تابستانی را به حالت تعلیق درمی‌آورم و به نهادهای ایالتی دستور می‌دهم که بلافاصله اجازه فروش بنزین با ترکیب زمستانی را صادر کنند.نیوسام تاکید کرد: این اقدام به کاهش هزینه‌ها و کاستن از فشار مالی بر رانندگان، کسب‌وکارها و جوامع سراسر ایالت کمک خواهد کرد.

بحران ذخیره‌سازی در اروپا

در اروپا نیز وضعیت انرژی و سوخت بسیار بحرانی‌ است. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا هشدار داده است که این اتحادیه به دلیل افزایش غیرعادی قیمت سوخت گازوئیل ممکن است سخت‌ترین زمستان خود از سال ۲۰۲۲ را پیش‌رو داشته باشد. به نوشته فایننشال‌تایمز قیمت سوخت گازوئیل در اتحادیه اروپا طی هفته‌های اخیر به رکوردهای جدیدی رسیده و حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وب سایت قطری العربی الجدید هم در گزارشی به بحران ذخیره‌سازی انرژی در اروپا در نتیجه پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز پرداخته و نوشته است: در اروپا، کاهش اختلاف قیمت بین ذخیره‌سازی گاز در تابستان و زمستان، مدل سنتی ذخیره‌سازی گاز را تهدید می‌کند و دولت‌ها را بر آن داشته است که ذخایر استراتژیک را در نظر بگیرند.

به نوشته این گزارش برای دهه‌ها، اروپا برای تأمین نیازهای گازی خود در زمستان به یک مکانیسم آزمایش شده متکی بوده است: معامله‌گران سوخت را در تابستان که ارزان‌تر است خریداری می‌کنند، آن را ذخیره می‌کنند و سپس در صورت نیاز آن را با قیمت بالاتر می‌فروشند. اما این فرمول برای دومین سال متوالی از بین رفته است. در پی از دست دادن منابع منظم روسیه به دلیل جنگ در اوکراین، اروپا بیشتر به گاز طبیعی مایع (LNG) وابسته شد و ترس از کمبود بازار در سال 2025 منجر به افزایش قیمت‌ها در تابستان شد. اما امسال به دنبال جنگ منطقه‌ای که در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اواخر فوریه(9 اسفند) آغاز شد و طی آن ایران معادلات امنیتی و نظامی خاص خود را در تنگه هرمز اعمال کرد، این وضعیت برای ذخیره‌سازی انرژی در اروپا تکرار و البته تشدید شد.به گزارش بلومبرگ، در نتیجه، قاره اروپا با کمترین ذخایر ثبت‌شده برای این زمان از سال، وارد فصل گرما شد و همین امر و خطر افزایش قیمت‌ها در زمستان را افزایش می‌دهد، بدون اینکه هیچ نشانه‌ای از بهبود اوضاع دیده شود.به گزارش تسنیم به نقل از العربی در این میان اگر اختلالات بیشتری رخ دهد یا زمستان سختی از راه برسد، اروپا ممکن است مجبور شود گاز طبیعی مایع (LNG) را با قیمت‌های بالا خریداری کند که این امر باعث افزایش هزینه‌های انرژی، افزایش تورم و تهدید اقتصاد می‌شود.

وقوع 3 حادثه دیگر در تنگة هرمز

اما همزمان با بحران شدید انرژی در جهان و بحران ذخیره‌سازی سوخت در اروپا و آمریکا گزارش‌ها از تنگة هرمز از وقوع سه حادثه دریایی جدید در این تنگة راهبردی حکایت دارد. مرکز تجارت دریایی انگلیس با انتشار سه گزارش از وقوع سه حمله به سه کشتی تجاری درحال عبور از تنگه هرمز خبر داد و نوشته است:در 29 سپتامبر(7 مهر) یک گزارش با تأخیر زمانی از یک حادثه در تنگه هرمز دریافت شده که طبق آن یک ‌تانکر نفت خام از سمت چپ توسط یک پرتابه ناشناخته مورد اصابت قرار گرفته است. همچنین یک منبع تأیید شده گزارش داده است که یک نفتکش درحال ورود به تنگه هرمز توسط یک پرتابه ناشناخته مورد اصابت قرار گرفته است. بر اساس این گزارش در این تاریخ همچنین یک منبع تأیید شده گزارش داده است که یک ‌تانکر گاز مایع توسط یک پرتابه ناشناخته مورد اصابت قرار گرفته است. در هر سه گزارش توضیح اضافه‌ای درباره وضعیت این دو‌ تانکر نفت و یک‌ تانکر «گاز مایع» پس از حمله، وقوع آتش‌سوزی، شرایط پس از حمله، توان ادامه مسیر و... ارائه نشده است.