شورش دانشآموزان فرانسوی سراسری شد معترضان راههای مدارس را مسدود کردند
شورش دانشآموزان فرانسوی در اعتراض به وضعیت بد مدارس این کشور به درگیری و آشوبهای گسترده در سراسر این کشور منجر شد و معترضان راههای مدارس را مسدود کردند.
شورش دانشآموزان فرانسوی که از روز جمعه در اعتراض به شرایط بد حاکم بر مدارس این کشور شروع شده است روز سهشنبه ابعاد گستردهتری به خود گرفت و به خشونت درگیری و آشوبهای گستردهای منجر شد. طبق گزارش رسانههای فرانسوی دانشآموزان علیه کمبود بودجه، تعداد کم معلمان، ساختمانهای فرسوده همچنین کلاسهای درس پرجمعیت و برنامههای درسی سختگیرانه معترض هستند.
روز دوشنبه، دهها نفر در جریان اعتراضات در مدارس چندین شهر فرانسه زخمی و حداقل 164 نفر دستگیر شدند. اما روز سهشنبه شورش دانشآموزان مدارس ابعاد بسیار گستردهتری به خود گرفت و دانشآموزان مسیرهای مدارس را مسدود کردند، اموال عمومی را به آتش کشیدند و با پلیس درگیر شدند به نوشته گاردین، بیش از ۴۰۰ نفر که بیشتر آنها نوجوان هستند روز سهشنبه بعد از اقدام دانشآموزان در مسدود کردن کلاسهای درس خود بازداشت شدند. «لوران نونز» وزیر کشور فرانسه به تلویزیون «بی اف ام» فرانسه گفت: ۴۴۰ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند. وزارت آموزش فرانسه نیز اعلام کرد که از بین ۳ هزار و ۷۰۰ مدرسه در سراسر کشور ۴۰۰ مدرسه روز سهشنبه تحت تاثیر اعتراضات یا اختلال عملکرد قرار گرفتهاند. به نوشته اشپیگل به گفته مقامات، دسترسی به 40 دبیرستان کاملاً مسدود شده بود و معترضان تلاش کرده بودند 44 مدرسه دیگر را نیز محاصره کنند. اتحادیه معلمان دبیرستانهای «USL» فرانسه هم از مسدود شدن مسیر 400 دبیرستان خبر داد.
«ژان لوک ملانشون» رهبر حزب چپ افراطی فرانسه تسلیم ناپذیر در واکنش به اقدام پلیس در قبال اعتراضات نوشت: اعتراضات دانشآموزان مدارس آسیبی در بر ندارد. دولت لکورنو دستور سرکوب را داده است. این خشونت و وحشیگری غیرمسئولانه است و آشکارا دارای ته مایههای نژادپرستانه است.وی در پستی در شبکه ایکس افزود: دست از سر جوانان ما بردارید، مقامهای منتخب و فعالان فرانسه تسلیم ناپذیر به هر نحوی که میتوانید مداخله کنید.
اعتراضات دانشآموزی در فرانسه همزمان بااعتصابات اعضای اتحادیههای کارگری به دلیل طرحهای بودجه دولتی که شامل کاهش ۵۴ میلیون یورویی هزینههای عمومی است، بروز کرده است. بسیاری از کارکنان دولتی روز سهشنبه دست از کار کشیدند که این عده شامل ۴۰ درصد از معلمهای دبستانها بود. دلیل این اعتصابها ترس از کاهش بودجه در پیشنویس بودجه سال آینده است که قرار است سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه روز پنجشنبه(امروز) آن را ارائه دهد. کارمندان بخش دولتی از کاهش دستمزد واقعی شکایت دارند زیرا حقوق آنها از سال 2017 تنها پنج درصد افزایش یافته است، در حالی که تورم حدود 24 درصد بوده است. به گفته کارشناسان میلیاردها دلار صرفهجویی در فرانسه لازم است زیرا بدهی ملی این کشور به بالاترین حد خود رسیده است.