المیادین: نتانیاهو با هدف کشاندن امارات به جنگ یمن به ابوظبی رفت

شبکه تلویزیونی المیادین اعلام کرد هدف نتانیاهو از سفر به امارات، کشاندن مجدد ابوظبی به جنگ علیه یمن بوده است.

شبکه المیادین به نقل از منابع موثق دیپلماتیک اعلام کرد هدف از سفر نتانیاهو به امارات، تحریک ابوظبی برای ازسرگیری مشارکت در جنگ عربستان علیه یمن است. این تحریک در ازای بازپس‌گیری برخی نقش‌های منطقه‌ای امارات صورت می‌گیرد. منابع یادشده گفتند نتانیاهو در دیدار با محمد بن‌زاید و با حضور منصور بن‌زاید ابراز امیدواری کرد امارات حمایت‌های امنیتی و اطلاعاتی مؤثری در اختیار عربستان قرار دهد و حمایت‌های عملیاتی و میدانی نیز ارائه کند. در مقابل، عربستان نفوذ امارات در جنوب یمن را به رسمیت بشناسد. محور سفر منصور بن‌زاید به ریاض نیز انتقال پیام نتانیاهو به محمد بن‌سلمان درباره یمن و همکاری منطقه‌ای است. این منابع نامه نتانیاهو به بن‌سلمان را مقدمه‌ای برای حمله گسترده علیه یمن دانستند. رسانه‌های عبری پیش‌تر فاش کرده بودند نمایندگانی از چند کشور عربی در نشست ابوظبی حضور داشته‌اند.