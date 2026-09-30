تجاوز شبانهروزی رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای لبنان بهرغم آتشبس
ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل دیروز صبح نیز در ادامه حملاتِ بیتوقف خود به جنوب لبنان، حومه شهرکهای «برعشیت»، «بیت یاحون» و... را با آتش توپخانه گلولهباران کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان را نیزگلولهباران کرد. این حملات و نقض آتشبس یک روز هم قطع نشده است. همزمان این منابع از حملات بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی به شهرکهای «مفدون» و «زوطر شرقی» خبر دادند. از سوی دیگر، خبرنگار خبرگزاری لبنان در «صور» واقع در جنوب لبنان گزارش داد که یک تانک مرکاوای اسرائیلی مستقر در شهرک «البیاضه» دو گلوله به سمت شهرک «المنصوری» شلیک کرد. همچنین ارتش اسرائیل به اقدامات خصمانه خود در شهرک المنصوری ادامه داد و پس از انفجار اکثر منازل این شهرک، چاههای آن را منفجر و شبکه آب را قطع کرد. از سوی دیگر ارتش رژیم انفجار مهیبی در بنی حیان انجام داد.