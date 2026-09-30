فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۱۰۹
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تجاوز شبانه‌روزی رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای لبنان به‌رغم آتش‌بس

ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل دیروز صبح نیز در ادامه حملاتِ بی‌توقف خود به جنوب لبنان، حومه شهرک‌های «برعشیت»، «بیت یاحون» و... را با آتش توپخانه گلوله‌باران کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان را نیزگلوله‌باران کرد. این حملات و نقض آتش‌بس یک روز هم قطع نشده است. همزمان این منابع از حملات بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک‌های «مفدون» و «زوطر شرقی» خبر دادند. از سوی دیگر، خبرنگار خبرگزاری لبنان در «صور» واقع در جنوب لبنان گزارش داد که یک ‌تانک مرکاوای اسرائیلی مستقر در شهرک «البیاضه» دو گلوله به سمت شهرک «المنصوری» شلیک کرد. همچنین ارتش اسرائیل به اقدامات خصمانه خود در شهرک المنصوری ادامه داد و پس از انفجار اکثر منازل این شهرک، چاه‌های آن را منفجر و شبکه آب را قطع کرد. از سوی دیگر ارتش رژیم انفجار مهیبی در بنی حیان انجام داد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

پوست موز !(گفت و شنود)

آنچه مجری همایش‌های روحانی فهمید ولی غربگرایان هنوز نفهمیدند!

تاسمانی‌سازی مصنوعی!(یادداشت روز)

آمریکا دروغ می‌گوید، موشک‌های ایران تنگه هرمز را جهنم کرده و تلفات سنگینی گرفته است

«سینه‌چاک» نتانیاهو، خواستار مذاکره تهران- واشنگتن شد!

باید همه فرودگاه‌های عراق به روی ایران باز و سیاستمداران نزدیک به آمریکا تنبیه شوند

یمن بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان را به وارد‌کننده بنزین و گازوئیل تبدیل کرد

همصدایی مدعیان اصلاحات با دشمن علیه سنگر خیابان

آرایش جنگی آمریکا در بازار ارز ایران و غفلت سؤال‌برانگیز مسئولان

طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با هدف عرضه 12 قلم کالا بدون تغییر قیمت آغاز شد