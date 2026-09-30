فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ گفت: در صورت تغییر رویه ندادن دشمن، مؤلفه‌های دیگر فعال خواهند شد.

سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت تنگه هرمز و باب‌المندب اظهار کرد: بسته بودن تنگه هرمز و باب‌المندب به معنی یکپارچگی محور مقاومت است.

وی افزود: در صورت تغییر رویه ندادن دشمن، مؤلفه‌های دیگر فعال خواهند شد.

سردار حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات ترامپ درباره تنگه هرمز و نام‌گذاری آن به عنوان «تنگه ترامپ» گفت: اولا اظهار ترامپ برای تنگه هرمز به عنوان «تنگه ترامپ» هذیان است و ثانیا حنای ترامپ برای دنیا دیگر رنگی ندارد.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ ادامه داد: صحبت‌های ترامپ دیگر فکاهی است و می‌خواهد به عنوان یک فرد شکست‌خورده و ورشکسته و بازنده، این هذیان‌ها را به زبان بیاورد و مورد تمسخر عالم قرار گرفته است.

حملات به ایست و بازرسی‌ها خللی در امنیت تهران ایجاد نکرد

خبر دیگر اینکه، سردار حسن‌زاده در مراسم «سروهای سرفراز» اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در انجام اقدامات مورد نظر خود، نواحی مقاومت بسیج را هدف حملات موشکی قرار داد.

وی افزود: ستاد سپاه تهران به‌طور کامل، لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله(ص)، تیپ‌ها، یگان‌های امنیتی و حوزه‌های مقاومت نیز در جریان این حملات موشکی مورد اصابت قرار گرفتند و برخی گردان‌های سپاه نیز هدف حملات قرار گرفتند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: آنچه اتفاق افتاد، یک‌بار دیگر برخلاف محاسبه غلط دستگاه‌های امنیتی آمریکایی‌ها بود؛ نه‌تنها به هیچ ‌وجه خدشه‌ای به امنیت تهران وارد نشد، بلکه حضور بسیجیان افزایش یافت.

سردار حسن‌زاده بیان داشت: مراجعه مردم برای حضور در ایست و بازرسی‌ها بیشتر شد و تعداد ایست و بازرسی‌ها و گشت‌های اطلاعاتی افزایش پیدا کرد. همچنین تعداد گشت‌ها و بازرسی‌ها در گلوگاه‌ها افزایش یافت.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: دشمن وقتی دید در این‌جا به نتیجه نرسیده است، برنامه‌ریزی کرد تا شب چهارشنبه آخر سال را به شب آخر موجودیت نظام جمهوری اسلامی تبدیل کند و با هماهنگی، نیروهایی را مسلحانه از مرزها وارد کند و بی‌ثباتی، اغتشاش و آشوب مسلحانه ایجاد کند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: تنها مانع آنها حضور عزیزان فداکار انتظامی و امنیتی بود که امنیت تهران را کاملاً حفظ کرده بودند؛ بنابراین ایست‌وبازرسی‌های ما را مورد اصابت قرار دادند و فقط ۹ ایست‌وبازرسی ما مورد اصابت قرار گرفت.

سردار حسن‌زاده افزود: با این حال، نه‌تنها خللی در امنیت تهران ایجاد نشد، بلکه مردم و نیروها بیشتر از گذشته و مستحکم‌تر از گذشته در میدان حضور پیدا کردند.

وی اظهار داشت: دشمن تصور می‌کرد اگر این مکان‌ها مورد اصابت قرار بگیرد، محل انجام مأموریت بسیجی‌ها هدف قرار گیرد و ۳۴ بسیجی و پاسدار در بازرسی به شهادت برسند، دیگر امکان برقراری امنیت وجود نخواهد داشت.

مقاومت تا شکست دشمن ادامه دارد

فرمانده سپاه تهران بزرگ تأکید کرد: این یک اصل در مکتب سیدالشهدا(ع) و آموزه‌های اسلامی و شیعی است که امام ما فرمود و ما آن را به خوبی آموخته‌ایم.

سردار حسن‌زاده گفت: هرچقدر دشمن تلاش بیشتری برای ضربه‌زدن انجام دهد، مقاومت، پایداری، ایستادگی، یکپارچگی، انسجام ملی و اصرار بر مقاومت تا شکست تمام‌عیار دشمن، در جبهه انقلاب، جبهه مقاومت و در قاموس بسیج بیشتر از گذشته خواهد شد.