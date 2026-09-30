ایران دست به ماشه است همدستی اعراب در حمله به ایران مجازات سختی خواهد داشت

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجازات هر کشوری که خاک خود را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار بدهد، کاملا متفاوت از قبل مجازات خواهد شد.

عباس گودرزی، نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی درخصوص همدستی اعراب حوزه خلیج‌فارس با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله نظامی به ایران، گفت: هر کشوری خاک خود را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله نظامی علیه ایران قرار دهد، بداند که جمهوری اسلامی ایران در مسائل دفاعی و امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورش با احدی تعارف ندارد و هر کشوری این خطا را مرتکب شود کاملا متفاوت از قبل مجازات خواهد شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه دشمن بداند ملت ایران به کمال نترسیدن از مرگ رسیده‌اند و هزینه مقاومت را به مراتب کمتر از هزینه تسلیم می‌دانند، ادامه داد: دست نیروهای مسلح ایران روی ماشه است و خود را برای هر وضعیتی در همه سطوح جنگ نظامی، تسلیح و تجهیز کرده است و هیچ محدودیتی در توان دفاعی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ایران حرم است و جان‌های برتر و مقدس زیادی فدای عزت این حرم شده است. ایران تسلیم شدنی نیست و برای دفاع از خود برگ‌های‌های رو نشده و قابلیت‌های کلیدی و خیره‌کننده و اعلام نشده فراوانی را در اختیار دارد.

گودرزی عنوان کرد: دشمنان ایران و متحدان آنها مراقب باشند دچار خطای محاسباتی نشوند. جمهوری اسلامی ایران به شدت در بحث توان دفاعی و موشکی دارای بازدارندگی است و قادر به انهدام هر نقطه در هر وسعتی است.