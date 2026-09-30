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کد خبر: ۳۳۹۱۰۳
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۶
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ابرقدرت حقیقی(درمکتب امام)

تمام قدرت، قدرت خداست و بايد اتكال به او بكنيد، و خودتان را فانى بكنيد در آن قدرت بزرگ. مادامى كه ملت ايران همان قدرت اول را كه قدرت معنوى بود و با الله اكبر پيش برد، مادامى كه اين حفظ بشود شما بيمه هستيد؛ بيمه الهى هستيد. خدا نكند كه دست‌هايى كه الآن در كار هست و مى‏خواهند شما را مأيوس بكنند، اينها در اين شيطنت‌شان پيروز بشوند، و شما را از آن حالى كه در اول انقلاب داشتيد منحرف كنند، كه آن روز، روزى است كه خداى تبارك و تعالى عنايتش را خداى نخواسته از شما برمى‏دارد.
صحیفه امام؛ ج12؛ ص380 | جماران؛ 14 خرداد 1359

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