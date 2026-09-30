عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مخالفت آمریکا با جمهوری اسلامی صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود نمی‌شود، گفت: مسئله آنها این است که چرا باید تمدنی جدید مبتنی بر حقانیت، وحی الهی، نظام اسلامی، قرآن و اهل‌بیت(ع) شکل بگیرد.

سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در صد و پنجاه و ششمین جلسه حکمت سیاسی اسلام در قرآن با اشاره به مخالفت آمریکا با برخی مبانی نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: فرامین خداوند و آنچه خداوند نازل کرده، مورد رضایت آمریکایی‌ها نیست و مسئله آنها فقط موضوع هسته‌ای نیست.

به گزارش فارس، وی افزود: دوستان ما اخیراً بررسی کرده بودند که در اظهارات آمریکایی‌ها، موضوع فقط این نیست که درباره مسائل هسته‌ای ابراز نگرانی می‌کنند؛ حتی در جنگ‌هایی که اخیراً راه انداخته‌اند، بیش از ۶۰ درصد اظهارات آنها به دلایل دیگری مربوط می‌شود.

جلیلی ادامه داد: آنها با این مسئله مشکل دارند که چرا باید یک تمدن جدید شکل بگیرد؛ تمدنی مبتنی بر حقانیت، وحی الهی، نظام دینی و اسلامی، قرآن و اهل‌بیت(ع).