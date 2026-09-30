سازمان جهانی بهداشت (WHO) در گزارش تازه‌ای اعلام کرد آمار جهانی مرگ‌ومیر ناشی از وبا در سال ۲۰۲۵ میلادی با جهشی ۳۰ درصدی به «بالاترین سطح» از سال ۱۹۹۹ رسید.

به گزارش ایسنا،‌ این سازمان در بیانیه روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود کاهش موارد گزارش‌شده ابتلا، آمار مرگ‌ومیر ناشی از وبا در سطح جهان در سال ۲۰۲۵ با ۳۰ درصد افزایش، به «بالاترین میزان سالانه» در بیش از دو دهه گذشته رسیده است.

براساس جدیدترین داده‌های سازمان جهانی بهداشت درخصوص روندهای جهانی، ۴۷ کشور در سال گذشته ۴۵۱ هزار و ۴۹۹ مورد ابتلا به وبا و هفت هزار و۸۷۰ مورد مرگ ناشی از آن را گزارش کردند که بالاترین آمار سالانه مرگ‌ومیر گزارش‌شده به این سازمان از سال ۱۹۹۹ تاکنون محسوب می‌شود.

نهاد بهداشت عمومی سازمان ملل هشدار داد این ارقام براساس داده‌های نظارتی گزارش‌شده است و تصور می‌شود به‌دلیل گزارش‌دهی کمتر از حد واقع، بار واقعی جهانی این بیماری به‌ مراتب بیشتر باشد.

آفریقا در این زمینه سنگین‌ترین بار را متحمل شده است به‌ طوری که در این قاره موارد گزارش‌شده، ۳۴ درصد و شمار مرگ‌ومیرها ۵۸ درصد نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

همچنین کشورهای آنگولا، بنگلادش، جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجریه، سودان جنوبی، سودان و یمن حدود ۹۰ درصد از کل موارد و مرگ‌ومیرهای گزارش‌شده را به خود اختصاص دادند.

مدیر اجرایی برنامه فوریت‌های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت می‌گوید: افزایش مرگ‌ومیر ناشی از وبا، یادآور چالشی است که پیش‌رو داریم. امروزه که ابزارهای پیشگیری و درمان این بیماری را در اختیار داریم، هیچ‌کس نباید بر اثر ابتلا به وبا جان خود را از دست بدهد.

به گزارش آناتولی،‌ بیش از یک مورد از هر پنج مورد مرگ گزارش‌شده ناشی از وبا، خارج از مراکز درمانی رخ داده است؛ آماری که نشان می‌دهد بسیاری از بیماران نتوانسته‌اند بموقع به خدمات درمانی دسترسی پیدا کنند.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است تولید واکسن خوراکی وبا از حدود ۳۰ میلیون دز در سال ۲۰۲۲، به حدود ۸۰ میلیون دز در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و بیش از دو برابر شده است.