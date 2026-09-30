مرگ ۲ هزار پناهجو در مسیر اروپا از ابتدای ۲۰۲۶
دادههای جمعآوریشده نشان میدهد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون حدود دو هزار پناهجو در مسیر رسیدن به اروپا جان خود را از دست داده و بسیاری دیگر نیز ناپدید شدهاند.
به گزارش خبرگزاری میزان، سازمان خصوصی امداد دریایی سیواچ بهتازگی ۲۸ پناهجوی در حال غرقشدن را در دریای مدیترانه نجات داد. با این حال، خدمه این سازمان اجسادی را نیز از آب خارج کردند و همچنان تعدادی از پناهجویان مفقود هستند.
گمان میرود یک گروه از پناهجویان از سواحل تونس حرکت کرده باشند؛ بنا بر گزارشها، خط تلفن اضطراری ویژه مهاجران موسوم به آلارم فون
(Alarm Phone) وقوع حادثه برای قایق مهاجران را به سیواچ اطلاع داد و در پی آن، خدمه این سازمان به سمت محل حادثه حرکت کردند.
در همین حال، جولیا مسمر، سخنگوی سیواچ گفت: امروز، ما بیواسطه شاهد بیرحمی سیاستهای اروپا هستیم؛ ما خواستار ایجاد فوری یک برنامه اروپایی برای جستوجو و نجات و پایان دادن به مرگومیرهای عمدی در دریا هستیم.
سازمان سیواچ در بیانیهای تأکید کرد که تنها در سال ۲۰۲۶، نزدیک به دو هزار نفر هنگام تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق روشهای مهاجرت غیرقانونی (نامنظم)، جان خود را از دست داده یا مفقود شدهاند.
این سازمان تأکید کرد که این آمار گواهی بر این واقعیت است که عملیات نجات، لطفی از سوی اروپا نیست، بلکه وظیفهای است که اروپا در انجام آن کوتاهی میکند.
سیاست ایتالیا مبنی بر تعیین بنادر تصادفی و اغلب دورافتاده برای تخلیه مهاجرانی که توسط سازمانهای مردمنهاد و گروههای خصوصی در دریا نجات یافتهاند، اغلب بدین معناست که مهاجران پس از جان سالم به در بردن از سفر پرمخاطره مدیترانه، باید روزهای متمادی را همچنان در این کشتیها سپری کنند.
ایتالیا این سیاست را اینگونه توجیه میکند که قاچاقچیان انسان، مأموریتهای نجات خصوصی را به چشم «تاکسیهایی» میبینند که مجری دستورات آنها هستند و عملیات نجات دریایی را بخشی از مدل کسبوکار خود محسوب میکنند.
براساس آمار وزارت کشور ایتالیا، از آغاز سال جاری تاکنون بیش از
۲۲ هزار نفر موفق شدهاند خود را به ایتالیا برسانند؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، این رقم بیش از ۵۰ هزار نفر بود.
با در نظر گرفتن دو هزار مورد مرگومیر ثبتشده در سال جاری، این آمار نشان میدهد که بهطور میانگین، از هر ۱۱ مهاجر، حدود یک نفر هنگام تلاش برای عبور از دریای مدیترانه غرق میشود.
براساس دادههای پروژه «مهاجران مفقودشده» متعلق به سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، برآورد میشود که از سال ۲۰۱۴ تاکنون، دستکم ۳۵ هزار نفر در جریان این سفرهای خطرناک و غیرقانونی از مسیر مدیترانه جان خود را از دست دادهاند.