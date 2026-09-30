تشکیل هیئت امنا در ۳۵۲ محله تهران برای افزایش مشارکت مردمی در مدیریت شهر

رئیس دبیرخانه راهبری مشارکت‌های محله‌ای شهر تهران از تشکیل هیئت امنای محلات در ۳۵۲ محله پایتخت خبر داد.

به گزارش کیهان، محمدعلی حیدری در اجلاس هیئت امنا و مدیران محلات شهر تهران با اشاره به برگزاری سلسله نشست‌های مدیریت شهری با رؤسای هیئت امنا و بازرسان محلات اظهار داشت: در جریان این نشست‌ها، مسائل و موضوعات مختلف محلات مطرح و درباره بخشی از آنها تصمیم‌گیری و برای پیگیری سایر موارد نیز تعهداتی ایجاد شد.

حیدری با اشاره به شکل‌گیری نظام مشارکت محله‌ای در دوره فعلی مدیریت شهری افزود: براساس ماده ۶۵ برنامه سوم توسعه و پیشرفت شهر تهران، شهرداری موظف به تدوین نظام‌نامه مشارکت‌های محلی شد که این موضوع در این دوره مدیریت شهری محقق شد و دستورالعمل‌های مرتبط نیز به مرحله اجرا

رسید.

وی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه و پیشرفت شهر تهران نیز موضوع تحقق مردم‌سالاری دینی موردتوجه قرار گرفته و در همین راستا، فرآیند تشکیل هیئت‌های امنای محلات دنبال شده است.

رئیس دبیرخانه راهبری مشارکت‌های محله‌ای شهر تهران با بیان اینکه هیئت امنای محلات در ۳۵۲ محله تهران تشکیل شده است، گفت: انتخابات هیئت امنا برگزار و رؤسا و بازرسان محلات مشخص شده‌اند و امروز شاهد شکل‌گیری جلسات و فعالیت‌های هیئت امنا در محلات هستیم.

حیدری تأکید کرد: در ادامه این مسیر، تلاش خواهیم کرد از ظرفیت هیئت امنا و مدیران محلات به شکل حداکثری استفاده کنیم تا زمینه برای مشارکت واقعی، گسترده و مؤثر مردم در مدیریت محلات فراهم شود.

تهران مردمی‌سازی را در محلات دنبال می‌کند

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز در آیین این گردهمایی بزرگ گفت: از ابتدای این دوره، مردمی‌سازی به‌عنوان یکی از محورهای مهم تقویت سرمایه اجتماعی دنبال شده است. اعتماد، رضایت، خدمت، مشارکت و حل مسئله از مؤلفه‌های مهم سرمایه اجتماعی هستند.

توکلی‌زاده افزود: رویکرد مردمی‌سازی ۳۶۰ درجه در دستورکار قرار گرفته و ۲۱ قرارگاه در سطح مدیریت شهری شکل گرفته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌های محله‌محور و خانه‌های تخصصی نیز برای شناسایی و حل مسائل محلات پیش‌بینی شده‌اند تا مردمی‌سازی به نتیجه و حل مسئله منجر شود.