۱۱۲ هزار و ۲۶۴ مورد از اقلام دارویی مورد نیاز بیماران خاص از گمرک ترخیص شد

۱۱۲ هزار و ۲۶۴ مورد از اقلام دارویی مورد نیاز بیماری‌های خاص و مراقبت‌های ویژه با پیگیری دادستانی تهران، از گمرک ترخیص شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان تهران گفت:

۱۱۲ هزار و ۲۶۴ مورد از اقلام دارویی مورد نیاز بیماری‌های خاص و مراقبت‌های ویژه با پیگیری دادستانی تهران، از گمرک ترخیص و وارد زنجیره تأمین دارویی کشور شد.

علی صالحی اظهار داشت: این اقلام مشتمل بر دو نوع داروی ویژه بیماری‌های خاص است که از مشتقات پلاسمای خون و در زمره ذخایر استراتژیک دارویی کشور می‌باشند و در درمان بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه، بیماری‌های خود ایمنی، سوختگی‌ها و مراقبت‌های ویژه نقش حیاتی دارند.

به گفته‌ وی، این دارو‌ها با استفاده از ارز ترجیحی به ارزش ریالی هزار و ۳۰۴ میلیارد و ۱۰۸ میلیون ریال طی دو محموله جداگانه به کشور وارد و با پیگیری دادستانی تهران از گمرک ترخیص شد.