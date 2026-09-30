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کد خبر: ۳۳۹۰۹۶
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۶
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با پیگیری دادستانی تهران

۱۱۲ هزار و ۲۶۴ مورد از اقلام دارویی مورد نیاز بیماران خاص از گمرک ترخیص شد

۱۱۲ هزار و ۲۶۴ مورد از اقلام دارویی مورد نیاز بیماری‌های خاص و مراقبت‌های ویژه با پیگیری دادستانی تهران، از گمرک ترخیص شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان تهران گفت: 
۱۱۲ هزار و ۲۶۴ مورد از اقلام دارویی مورد نیاز بیماری‌های خاص و مراقبت‌های ویژه با پیگیری دادستانی تهران، از گمرک ترخیص و وارد زنجیره تأمین دارویی کشور شد.
علی صالحی اظهار داشت: این اقلام مشتمل بر دو نوع داروی ویژه بیماری‌های خاص است که از مشتقات پلاسمای خون و در زمره ذخایر استراتژیک دارویی کشور می‌باشند و در درمان بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه، بیماری‌های خود ایمنی، سوختگی‌ها و مراقبت‌های ویژه نقش حیاتی دارند.
به گفته‌ وی، این دارو‌ها با استفاده از ارز ترجیحی به ارزش ریالی هزار و ۳۰۴ میلیارد و ۱۰۸ میلیون ریال طی دو محموله جداگانه به کشور وارد و با پیگیری دادستانی تهران از گمرک ترخیص شد.

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