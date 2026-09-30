رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت منازل خبر داد که با انجام بیش از ۶۰ فقره سرقت در مناطق اطراف تهران، فعالیت خود را متوقف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار ضرغام آذین اظهار داشت: در پی افزایش گزارش‌های مربوط به سرقت منازل با استفاده از خودرو‌های مختلف در حومه تهران، پرونده‌ای ویژه در اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی تشکیل و تحقیقات تخصصی آن آغاز شد.

آذین با اشاره به ماهیت حرفه‌ای این باند افزود: کارآگاهان با بررسی دقیق صحنه‌های جرم، تحلیل الگو‌های رفتاری سارقان و شناسایی خودرو‌های مورد استفاده، موفق به شناسایی هویت اعضای این باند شدند. بررسی‌ها نشان داد که سارقان با استفاده از خودرو‌های دارای پلاک‌های جعلی یا مسروقه، در ساعات مشخصی از روز اقدام به سرقت می‌کردند.

وی ادامه داد: در جریان عملیات‌های هماهنگ، سرکرده باند و تعدادی از اعضای آن که در سرقت‌های مختلف با افراد متفاوتی همکاری داشتند، دستگیر شدند. در این عملیات، مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه شامل تجهیزات الکترونیکی، جواهرات و سایر کالا‌های قیمتی کشف و ضبط گردید و بخشی از آنها به مالباختگان بازگردانده شد.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی گفت: متهمان در جریان بازجویی‌های فنی، به بیش از ۶۰ فقره سرقت منزل اعتراف کرده‌اند. همچنین با شناسایی ۴۵ نفر از مالباختگان، اقدامات قانونی برای رسیدگی به شکایات آنان در جریان است و تحقیقات برای کشف سایر اعضای باند و اموال مسروقه ادامه دارد.

بازداشت سارقان موتورسیکلت در تهران

خبر دیگر اینکه، معاون مبارزه با سرقت از وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ از بازداشت گروه سرقت موتورسیکلت و دستگیری یکی از خریداران اموار سرقتی در عملیات تخصصی کارآگاهان اداره هفتم خبر داد.

سرهنگ محمدی گلپسند افزود: متهم بازداشت شده در تحقیقات پلیسی اعلام کرد موتورسیکلت‌های مسروقه را در سطح شهرستان و مناطق اطراف به فروش رسانده است. در ادامه و با همکاری و راهنمایی وی، کارآگاهان طی ۴۸ ساعت موفق شدند ۱۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه را شناسایی، کشف و توقیف کنند. پس از شناسایی مال‌باختگان و انجام تشریفات قانونی، آنان به پلیس آگاهی دعوت و پس از اخذ اظهارات، موتورسیکلت‌های مکشوفه به صاحبان آنها تحویل شد.