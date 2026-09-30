رئیس هیئت امنای ستاد دیه گفت: افزایش قیمت طلا تأمین مبلغ محکومیت و آزادی محکومان مهریه را پیچیده‌تر می‌کند.

سید اسدالله جولایی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر افزایش قیمت سکه و تورم بر وضعیت زندانیان مهریه اظهار داشت: در حال حاضر حدود چهار هزار نفر به دلیل محکومیت‌های مربوط به مهریه و نفقه در زندان هستند.

جولایی با اشاره به افزایش قیمت طلا و سکه و تأثیر آن بر تعهدات مالی افراد افزود: افزایش قیمت سکه می‌تواند پرداخت مهریه را برای برخی محکومان دشوارتر کند و در چنین شرایطی، تأمین مبلغ محکومیت و فراهم‌شدن زمینه آزادی این افراد با پیچیدگی‌های بیشتری همراه می‌شود.

وی با بیان اینکه موضوع مهریه و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از مسائل مهم در حوزه زندانیان جرائم غیرعمد است، ادامه داد: باید شرایط اقتصادی و توانایی واقعی افراد در پرداخت بدهی‌هایشان مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بازگشت محکومان مالی به زندگی و خانواده فراهم شود.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه عنوان کرد: در این حوزه، 4 هزار و 403 نفر آزاد شده‌اند که در میان آمار اعلام‌شده، تعداد 1454 نفر نیز مربوط به زندانیان مهریه و نفقه بوده است.

جولایی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت خانواده‌های زندانیان جرائم غیرعمد گفت: آزادی این افراد علاوه بر بازگشت آنان به جامعه، می‌تواند از مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هایشان نیز بکاهد.