از ابتدای امسال در تهران 148 نفر بر اثر تصادفات موتورسیکلت جان باختند

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به رفتارهای ناهنجار موتورسیکلت‌سواران، از جان ‌باختن ۱۴۸ نفر در تصادفات موتورسیکلت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر با اشاره به تخلفات و تصادفات موتورسیکلت‌سواران در پایتخت از ثبت بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار فقره اعمال قانون تخلفات موتورسیکلت‌سواران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت: برخی از موتورسیکلت‌سواران قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند و از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند و تخلفاتی که انجام می‌دهند متأسفانه در تصادفات جان آنها را به خطر می‌اندازد.

کشیر درخصوص رفتارهای ناهنجار موتورسیکلت‌سواران اظهارداشت: موتورسیکلت دارای مانور حرکتی بالا و بدون حفاظ و پوشش در اطراف آن می‌باشد و لذا همراهی این ویژگی با رفتارهای پر خطر از سوی موتورسیکلت‌سواران باعث‌ وقوع حوادث ناگوار می‌شود. از سوی دیگر یکی از تخلفات شایع موتور سواران که تبدیل به یک عادت ناهنجار در جامعه شده پوشش پلاکی است که توسط برخی موتور سواران انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: موتورسیکلت‌سوارانی که اقدام به پوشش پلاک و دستکاری اعداد و ارقام پلاک می‌کنند، نه‌تنها تخلف انجام داده‌اند بلکه جرم انجام داده‌اند و مجرم نیز شناخته می‌شوند.

معاون پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای طرح پویش کلاه ایمنی، کلاه زندگی طی اقدامی فرهنگی تاکنون ۸۰ هزار کلاه ایمنی به موتورسیکلت‌سواران هدیه داده و بدین وسیله فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی را در میان موتورسواران رواج داده است.

کشیر با تشریح آمار تصادفات موتورسیکلت در پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون گفت: در تصادفات موتورسیکلت ۱۴۸ نفر متوفی و ۷۳۵۸ فقره تصادف جرحی و ۱۱۲۲۰ فقره تصادف خسارتی داشته‌ایم.

وی علل تصادفات فوتی را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در رتبه اول، تغییر مسیر ناگهانی در رتبه دوم و عدم توجه به جلو در رتبه سوم اعلام کرد و افزود: همچنین ساعات وقوع تصادفات فوتی موتورسیکلت‌سواران در بازه زمانی ۱۶ تا 20 با ۳۲ نفر، در بازه زمانی 12 شب تا 4 بامداد با ۲۸ نفر و در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۴ با ۲۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

معاون پلیس راهور تهران بزرگ درخصوص گروه سنی متوفیان گفت: گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال با فراوانی ۲۰ درصد، ۱۸ تا ۲۵ سال با فراوانی ۱۸ درصد و ۲۵ تا ۳۵ سال با فراوانی ۱۸ درصد در صدر قرار دارند.

سرهنگ کشیر محل وقوع تصادفات موتورسیکلت را بزرگراه‌ها با فراوانی ۵۰ درصد، خیابان‌های اصلی با فراوانی ۳۸ درصد و تونل‌ها با فراوانی ۴ درصد اعلام کرد و اظهارداشت: این آمار دقیقاً بر‌اساس برگه کام کروکی و تمام مشخصات فردی موتورسیکلت‌سواران و تمام جزئیات تصادف بررسی می‌شود.