۲ نفر از عوامل کودتای دیماه در مشهد به دار مجازات آویخته شدند
«علی همتی» و «مجید نیکاندیش» دو نفر از عوامل میدانی اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ که منجر به، بهشهادت رسیدن چهار نفر از نیروهای حافظ امنیت در منطقه طبرسی مشهد شد، به دار مجازات آویخته شدند.
به گزارش خبرگزاری میزان، ۱۸ دی ۱۴۰۴ با تاریکشدن هوا در مشهد عدهای اغتشاشگر آرامش و امنیت شهر را به هم زدند. اغتشاشگران از محدوده پل فجر حرکت کرده و تا منطقه طبرسی هرچه سر راه خود میدیدند، تخریب کردند و آتش زدند. اقدامات ضد امنیتی و خرابکارانه آنها به حدی بود که مردم جرئت حضور در خیابان را در آن ساعتها نداشتند.
اغتشاشگران که انواع سلاح و مواد آتشزا همراه خود داشتند به فروشگاهها و اموال عمومی خسارت گستردهای زدند. عوامل کودتای دی در مشهد از هیچ اقدامی در آن شب برای برهمزدن چهره شهر کم نگذاشتند از آتشزدن فروشگاهها، بانک و اتوبوس، تمامی اموال عمومی موجود بر سر راهشان تا حتی آتشزدن درختان برای ایجاد رعب و وحشت. آنها برای اینکه بتوانند اقدامات خرابکارانه خودشان را بدون دردسر پیش ببرند و مانع از حضور نیروهای حافظ امنیت شوند، خیابانها را بستند و در جریان اقدامات بسیار خشن خود ۴ نفر از نیروهای حافظ امنیت را به شهادت رساندند.
عوامل انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی در همان شب با در دست گرفتن کنترل اوضاع وارد عمل شدند و عدهای را همان شب و عدهای دیگر را پس از انجام تحقیقات و بررسی دوربینهای شهری دستگیر کردند.
سرانجام با انجام تحقیقات گسترده و انجام کارهای تخصصی عوامل اصلی و لیدرهای حاضر در اغتشاشات که شناسایی و دستگیر شده بودند به دستگاه قضائی معرفی شدند.
علی همتی سیستانی فرزند حسن و مجید نیکاندیش فرزند محمدابراهیم از فعالان و لیدرهای اغتشاشات در طبرسی مشهد بودند که توسط ماموران دستگیر و با انجام تحقیقات نزد بازپرس به دستگاه قضائی معرفی شدند.
علی همتی در جریان بازجویی و بازپرسی به صراحت به اقدامات خرابکارانه خود در آن ساعات اعتراف کرده و در دادگاه اعترافات خود را اینگونه بیان کرد: «روز ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ همراه با مجید نیکاندیش، به یکی از فروشگاههای زنجیرهای حمله و به آن خسارت وارد کردیم، کوکتلمولوتف را روشن کردم و فروشگاه را آتش زدیم. در طبرسی۴ دیدیم که عدهای دو نیروی بسیجی را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند. من و مجید هم آنجا رفتیم و با چاقویی که همراه داشتم دو ضربه به پهلوی یکی از بسیجیها زدم. مجید هم چاقو را از من گرفته و دو ضربه به پهلوی بسیجی دیگر زد.»
علی همتی در بخش دیگری از اعترافات خود عنوان میکند جلوی یک کامیون حامل خاک را گرفته، بار آن را وسط خیابان خالی کرده و مسیر عبور و مرور خودروها را بسته است. مجید نیکاندیش که در روز اغتشاشات سه عدد کوکتلمولوتف همراه داشته در اعترافات خود گفته است: «در اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ شرکت داشتم و با خود چاقو حمل میکردم. به یک فروشگاه حمله کردیم. از جریان اغتشاشات فیلم تهیه میکردم و به شمارهای در خارج از کشور ارسال میکردم».
مجید نیکاندیش در اعترافات نزد مقام قضائی گفته است: با لگد به شکم نفری که روی زمین افتاده بود زدم، بانک را آتش زدم و سر راه خود اموال عمومی را تخریب کردم. با علی همتی به یک فروشگاه حمله کردیم و اجناس آن را بار ماشین کردیم و به خانه علی همتی بردیم. پس از این اعترافات نیکاندیش نزد بازپرس، تیمی از مأموران با مراجعه به منزل علی همتی اجناس متعلق به فروشگاه را کشف کردهاند. پس از انجام تحقیقات، برگزاری دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنها، اعترافات متهمان، برای علی همتی و مجید نیکاندیش از سوی دادگاه حکم اعدام صادر شد.
پس از صدور رأی، پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و احکام صادر در دیوان عالی کشور تأیید شد و پس از تأیید در دیوان عالی کشور و طی روال قانونی، صبح دیروز حکم علی همتی سیستانیان و مجید نیکاندیش اجرا شد.