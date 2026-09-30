مواد اولیه تولید دارو به میزان کافی وارد کشور شده است
وزیر بهداشت گفت: با وجود برخی محدودیتها، مواد اولیه موردنیاز دارو به میزان کافی وارد کشور شده و تلاش میکنیم در آینده نیز با مشکل تأمین مواجه نشویم.
به گزارش وبدا، محمدرضا ظفرقندی درباره تنگناهای ایجاد شده از سوی دشمن برای تأمین مواد اولیه دارو، بهویژه داروهای بیماران خاص و حتی داروهای معمول، با اشاره به حضورش در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حضور پیدا کردم و عمده بحث در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بود.
ظفرقندی افزود: همکاری مجلس و وزارت بهداشت میتواند در تأمین دارو و تجهیزات موردنیاز مردم و همچنین با کمک بیمهها در کاهش فشار قیمتی بر مردم مؤثر باشد و در همین ایام جنگ اقدامات بسیار مهمی در این حوزه انجام شده است. وی ادامه داد: به عنوان نمونه، در هفته گذشته خط تولید دارو در یکی از شرکتها را افتتاح کردیم و نمایشگاه دارویی بزرگ کشور نیز طی روزهای اخیر با حضور صدها شرکت برگزار شد که نشاندهنده پیشرفت، نشاط و انگیزه شرکتهای دارویی و حرکت رو به جلوی صنعت دارو در کشور است.
تنگناهای ایجادشده برای دارو را
مدیریت کردهایم
وزیر بهداشت با اشاره به محدودیتهای ایجادشده برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: طبیعتاً باید راههایی را که برای ما محدودیت ایجاد کردهاند، مدیریت کنیم. اگرچه گفته میشود دارو و تجهیزات پزشکی در دنیا مشمول تحریم نیست، اما در عمل اقداماتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام میدهند، از طریق ایجاد محدودیت در حملونقل و همچنین محدود کردن دسترسی به وسایل و مواد اولیه موردنیاز، برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تنگناهایی ایجاد میکند.
ظفرقندی تأکید کرد: با وجود این محدودیتها، به لطف خداوند و با همکاری همه بخشهای کشور، مسئولان، مردم و تولیدکنندگان دارو، توانستهایم مواد اولیه موردنیاز دارو را به میزان کافی وارد کنیم. وی، یادآور شد: با ظرفیتهایی که در کشور وجود دارد و همکاری و همراهی دستگاههای مختلف، امیدواریم در آینده نیز در زمینه تأمین مواد اولیه و تولید دارو با مشکلی مواجه نشویم و بتوانیم نیاز مردم را به شکل مناسب تأمین کنیم.
افزایش تأمین ارز دارویی
در همین زمینه، معاون توسعه و مدیریت سازمان غذا و دارو، با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از صنعت دارو اظهار داشت: در ۶ماهه نخست امسال میزان تخصیص و تأمین ارز ترجیحی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و منابع ارزی موردنیاز صنعت در این دوره بهگونهای تأمین شده که امکان استمرار تولید و تأمین اقلام دارویی فراهم باشد.
به گزارش سازمان غذا و دارو، نقی شهابیمجد افزود: برنامه تأمین ارز در ۶ماهه دوم سال نیز در حال پیگیری است و با توجه به منابع پیشبینیشده، مجموع ارز تخصیصی در سال جاری بیش از سال گذشته نخواهد بود.
شهابیمجد ادامه داد: بهمنظور تسریع و تسهیل در ترخیص مواد اولیه و مواد حدواسط مورد نیاز صنعت داروسازی، اقدامات لازم در حال انجام است تا روند ورود این اقلام و تأمین نیازهای تولید با سهولت بیشتری انجام شود. وی با اشاره به ظرفیتهای تأمین مالی گفت: در کنار حمایتهای ارزی، امکان استفاده از اوراق گام برای تأمین خریدهای شرکتهای داروسازی در بازه ششماهه فراهم شده است.
معاون توسعه و مدیریت سازمان غذا و دارو بیان داشت: تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای داروسازی منتقل شده است تا بخشی از نیازهای نقدینگی این شرکتها تأمین شود.
شهابیمجد همچنین از تدوین آییننامه استفاده از اوراق گام خبر داد و گفت: این آییننامه در حال تدوین است تا ظرفیت اوراق گام نیز برای تأمین مالی شرکتهای داروسازی مورد استفاده قرار گیرد. مجموعه این اقدامات با هدف مدیریت منابع ارزی، تسهیل ورود مواد اولیه و حدواسط، تقویت ظرفیتهای تأمین مالی و پشتیبانی از استمرار تولید دارو دنبال میشود.