# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

دام خطای محاسباتی برای مسئولان

مهدی خراطیان: «اخطار به مسئولان: انفعال، نه تنها سایه جنگ را دور نمی‌کند، بلکه جنگ را به دنبال دارد! فریب کسانی که این‌روزها با سیل اخبار نادرست و جهت دار از ناکارآمدی نفت و تنگه می‌گویند و در گوش شما مرتب می‌خوانند که ایران شانسی ندارد و تلویحاً نسخه تسلیم در برابر آمریکا می‌پیچیند را نخورید. میزان همبستگی نفت با بازدهی اوراق قرضه به روایتی بیشترین میزان در کل تاریخ و به روایتی بیشترین میزان از سه دهه گذشته پس از جنگ عراق است و همه اینها به واسطه اختلال در هرمز به دست آمده است. هر تکان ایران یا انصارالله فضای بازارهای مالی جهان را تکان می‌دهد. فدرال رزرو در آستانه تصمیمات مهمی در ماه اکتبر است. ذخایر جهانی نفت در آستانه سطح «استرس عملیاتی» است. این شرایط به راحتی تکرار شدنی نیست. با تکرار انفعال و افراط در سیگنال مذاکره ترامپ را به جنگ تحریک نکنید. اشتباهات جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه را تکرار نکنید و غافلگیر نشوید. محض رضای خدا از تجربیات پیشین درس بگیرید. با یکی از بزرگ‌ترین هجمه‌های جنگ روانی جهت ادراک سازی نادرست در مقامات عالی کشور مواجهیم.»

2 راه‌حل آمریکایی

حسین: «هرکشوری که نفت داره آمریکا دوتا راه جلوش میذاره: 1- یا باهم شریک میشیم ۸۰ من ۲۰ تو، 2- یا اینکه تو نیاز به دموکراسی داری...»

وقت کار یا جلسات سیاسی؟!

مهران با انتشار این تصاویر نوشت: «دلار ۲۶۰ هزار تومن! دغدغه‌ رئیس‌جمهور دیدار با فعالان اصلاح‌طلب برای احیای تفاهم‌نامه‌ای که آمریکا نقض کرده و نمی‌خواد بهش عمل کنه!»

خبر یا خبرسازی؟!

کاربری نوشت: «آمریکا از یه طرف گزارش می‌ده تنگه هرمز بازه. از طرف دیگه ۴۰ میلیون بشکه از کف ذخایر استراتژیکش رو می‌خواد آزاد کنه! خوب اگر بازه چرا ذخایر آزاد می‌کنید؟ اگر بسته چرا خبر دروغ می‌دید؟ چون الگوریتم‌های تعیین قیمت عمدتاً بر‌اساس هوش مصنوعیه و این خبرها واقعاً روشون تأثیر داره.»

روبیو نه؛ پینوکیو!

کاربری با انتشار تصویر این بیمارستان تازه تأسیس در تهران در واکنش به وزیر خارجه آمریکا نوشت: «مارکو روبیو: «ایرانی‌ها پول که می‌گیرن، به‌جای بیمارستان سلاح می‌سازن»!، بزرگ‌ترین بیمارستان درمان سرطان ایران در غرب آسیا».

ذات پلید یک صهیونیست

کاربری با انتشار تصویری از وزیر امنیت اسرائیل در کنار یک اسیر فلسطینی نوشت: «تمام هویت صهیونیست‌ها رو توی این تصویر میشه دید. در مقابل زندانی که از فرط شکنجه و گرسنگی کاملا ناتوان شده پشت دوتا سرباز تا دندون مسلح مخفی شده میگه ترسیدی؟...»

تحقق وعده امام شهید

سپهر خلجی:«خروج اشغالگران آمریکایی از عراق پس از ۲۳ سال، ترجمه عملیاتی اخراج آمریکا از منطقه است. اخراج آمریکا با نابودی پایگاه‌های بحرین و کویت، عقب‌نشینی تا دریای عرب و از بین رفتن لجستیک آنها در منطقه در حال تحقق است. دنیا در حال نظاره تحقق وعده امام شهید برای اخراج آمریکا از منطقه است.»