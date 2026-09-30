رنگرز: میرزازاده پرافتخارترین کشتیگیر است
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: امین میرزازاده تنها فرنگیکار ایران است که در تمام ادوار این بازیها به مدال طلا رسیده است.
حسن رنگرز پس از کسب مدال طلای امین میرزازاده در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: خدا را شکر میکنم که امین میرزازاده توانست به مدال طلای بازیهای آسیایی دست پیدا کند.
این موفقیت را به مردم عزیز ایران تبریک میگویم. همه این افتخارات متعلق به مردم است و امیدوارم بتوانیم با کسب مدالهای بیشتر، دل مردم را شاد کنیم.
امین میرزازاده تنها کشتیگیر فرنگی ایران است که در تمام ادوار بازیهای آسیایی موفق به کسب مدال طلا شده است و این افتخار ارزش بسیار زیادی دارد.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره حذف محمدجواد رضایی و غلامرضا فرخی گفت: در مورد محمدجواد رضایی، مجبور شدیم او را از وزن ۷۲ کیلوگرم به وزن ۶۷ کیلوگرم بیاوریم و غلامرضا فرخی نیز مجبور شدیم از وزن ۸۲ کیلوگرم به وزن ۸۷ کیلوگرم بیاوریم.
هر دو کشتیگیر تلاش خود را کردند، اما متأسفانه نتوانستند به اندازه سهم خود نتیجه بگیرند. من به اندازه سهم خودم بابت این نتایج عذرخواهی میکنم و امیدوارم فردا نمایندگان ما بتوانند با کسب مدال، دل مردم را شاد کنند.
رنگرز درباره داوری دیدار غلامرضا فرخی نیز گفت: امروز از چند داور المپیکی در مورد صحنه مورد بحث استعلام گرفتم. با توجه به اینکه صحنه کاملاً مشخص و واضح بود و فرخی از پای خود استفاده نکرده بود، به نظر میرسد داوران نگاه متفاوتی به این صحنه داشتند.
من دوست ندارم صحبتهای تکراری و کلیشهای مطرح کنم، اما به هر حال این اتفاق رخ داد.