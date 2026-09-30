سومین بازی دوستانه تیم ملی فوتبال در ترکیه

فدراسیون فوتبال در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری سومین بازی تدارکاتی تیم ملی در فیفادی مهرماه در ترکیه است.

تیم ملی در این فیفادی دو دیدار دوستانه مقابل ازبکستان و روسیه در برنامه داشت، اما این اردو مطابق انتظار پیش نرفت. ایران ابتدا با نتیجه سه بر یک برابر ازبکستان شکست خورد و سپس در کازان با دو گل مقابل روسیه مغلوب شد تا در مجموع دو مسابقه، پنج گل دریافت کند و تنها یک‌بار موفق به باز کردن دروازه حریف خود بشود.

دو شکست متوالی و عملکرد تیم ملی در این مسابقات، انتقادات زیادی را به دنبال داشت و در چنین شرایطی اهمیت برگزاری سومین بازی تدارکاتی بیشتر از قبل شده است. البته فدراسیون فوتبال از هفته‌های گذشته برای اضافه کردن یک مسابقه دیگر به برنامه این اردو تلاش می‌کرد، اما حالا و یک روز پس از شکست مقابل روسیه، این دیدار در آستانه نهایی شدن قرار گرفته است.

در هفته‌های اخیر صحبت از برگزاری بازی سوم در قطر بود و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، نیز از پیگیری برای هماهنگی این مسابقه در این کشور خبر داده بود، اما در نهایت برنامه تغییر کرده و ترکیه به‌عنوان محل برگزاری سومین دیدار انتخاب شده است.

براساس برنامه جدید، اعضای تیم ملی دیروز از روسیه راهی تهران ‌شدند تا اوایل هفته آینده به ترکیه سفر کنند و در یک بازی دوستانه دیگر شرکت کنند. مسابقه سوم برای سه‌شنبه ۱۴ مهر برنامه‌ریزی شده و فدراسیون فوتبال ایران نیز برای نهایی کردن ورزشگاه و جزئیات برگزاری این دیدار با فدراسیون ترکیه در حال مکاتبه است.

هنوز نام حریف سوم تیم ملی اعلام نشده و قرار است پس از امضای قرارداد میان دو فدراسیون، این موضوع به صورت رسمی اعلام شود تا به این ترتیب، تیم ملی پس از دو شکست برابر ازبکستان و روسیه، یک بازی دیگر در این فیفادی داشته باشد و سپس پرونده اردوی مهر ماه با سومین دیدار تدارکاتی بسته شود.