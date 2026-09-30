تشکیل آخرین اردوی پارادوومیدانی اعزامی به ناگویا
آخرین مرحله اردوی تیم ملی پارادوومیدانی برای حضور در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی با حضور ۴۴ ملیپوش در هر دو بخش مردان و زنان در تهران تشکیل شد.
اردوی نهایی و متصل به اعزام تیمهای ملی آقایان و بانوان از صبح دیروز در تهران آغاز شد و ملیپوشان پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف آمادهسازی، آخرین برنامههای تمرینی خود را زیر نظر کادر فنی دنبال خواهند کرد.
این اردو با حضور ۲۵ ملیپوش آقا و ۱۹ ملیپوش بانوان و دو دونده همراه برگزار میشود و هدف اصلی آن، تکمیل روند آمادهسازی، ارتقای آمادگی فنی و جسمانی، اجرای برنامههای تخصصی و ارزیابی نهایی شرایط ورزشکاران پیش از اعزام به پنجمین دوره بازیهای
پاراآسیایی است.
تمرینات ملیپوشان در این مرحله در مجموعه ورزشی شهید شیرودی و مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار خواهد شد و کادر فنی با تمرکز بر جزئیات فنی، شرایط جسمانی و آمادگی اختصاصی ورزشکاران، آخرین مرحله آمادهسازی تیمهای ملی را دنبال میکند.
اسامی ملیپوشان پوشان بانوان به این شرح است:
الهام صالحی، حنان کعبعمیر، پرستو حبیبی، فائزه دیبایی، کوثر قرایی، بتول جهانگیری، وجیهه هوشمند، لیلا کبکزن، فرزانه سهرابی، هاشمیه متقیان، هاجر صفرزاده، فاطمه زهرا امیریوسفی، زهرا سادات پوراسماعیل، معصومه تورانی، فاطمه امیرزادگان، زینب مرادی، شهلا حدیدی، آتنا محمدیها، الناز دارابیان و مبینا خیاط(دونده همراه)
اسامی ملیپوشان آقایان نیز به این شرح است:
مهدی اولاد، علیرضا مختاری، امیرحسین علیپور، حسن باجولوند، حمید اسلامی، ظفر ذاکر، امانالله پاپی، صادق بیتسیاح، عرفان بندری، سعید افروز، یاسین خسروی، حامد امیری، مهران نکوییمجد، علی الفتنیا، هاشم رستگاری، سامان پاکباز، هرمز صیدی، رضا حاتمی، مهرداد مرادی، علیرضا زارع، محمدابراهیم پورطلایی، محمدطاها بیگرضایی، محمد بخشی، محمدصابر فتحآباد، وحید علینجیمی و حسن صالحی امین(دونده همراه) این اردو به عنوان آخرین مرحله آمادهسازی تیمهای ملی پارادوومیدانی برای حضور در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی برگزار میشود و ملیپوشان با بهرهگیری از برنامههای تخصصی کادر فنی، آخرین تمرینات خود را برای حضور در این رویداد پشت سر خواهند گذاشت.