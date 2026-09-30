چراغپور: تیم ملی به اشتیاق و ترمیم فنی نیاز دارد

کارشناس فوتبال پس از شکست‌های تیم ملی ایران مقابل روسیه و ازبکستان، وضعیت این تیم را نیازمند ترمیم جدی دانست. او معتقد است امیر قلعه‌نویی و کادر فنی پس از چند سال کار با تیم ملی، بخش زیادی از ایده‌ها و اثرگذاری خود را از دست داده‌اند و تیم با مشکلات روحی و تاکتیکی مواجه است.

جلال چراغپور، با اشاره به کاهش کیفیت پاس‌ها و هماهنگی بازیکنان، گفت تیم ملی دچار نوعی سردرگمی شده و بازیکنان اشتیاق گذشته را ندارند. او پیشنهاد کرد در کنار قلعه‌نویی یک دستیار اول خارجی با رزومه روشن و یک روان‌پزشک قدرتمند حضور داشته باشند تا از نظر فنی و روحی به تیم کمک کنند.

وی همچنین بر ضرورت بررسی جزئی عملکرد بازیکنان تأکید کرد و گفت هماهنگی پایین خط حمله و نبود بازیکن خلاق در میانه میدان از مشکلات تیم است.

چراغپور در پایان گفت گروه ایران در جام ملت‌های آسیا دشوار نیست، اما موفقیت تیم را منوط به بازگشت اشتیاق و اصلاح شرایط فعلی دانست.

مصادره تمام اموال نامشروع جادوگر فوتبال

رئیس کل دادگستری استان البرز آخرین وضعیت پرونده جادوگر فوتبال را تشریح کرد.

حسین فاضلی هریکندی درخصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به «جادوگر فوتبال» گفت: در پی دستگیری و محاکمه شخصی که در محافل ورزشی به نام «جادوگر فوتبال» معروف بوده است؛ وی به اتهام «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع از طریق ادعای واهی و کذب» به تحمل 5 سال حبس و ضبط اموال نامشروع حاصل از جرم محکوم شد.

وی با اشاره به اموال کشف شده از متهم اضافه کرد: حدود 6600 دلار، بیش از 2 هزار یورو، 80 سکه تمام بهار آزادی، 3 شمش طلا و مقادیری طلا و 2 دستگاه خودرو تویوتا لندکروز و مرسدس بنز از متهم کشف شده که همگی حاصل اعمال مجرمانه نامبرده بود و همه این اموال مصادره و تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان شده و پس از طی تشریفات مزایده، به فروش خواهد رفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه متهم هم اکنون در حال تحمل پنج سال محکومیت حبس صادره است متذکر شد: کلیه آلات و ادوات مختلف مربوط به سحر و جادو که از متهم کشف شده بود هم معدوم شد.

تلاش تیم‌های مدعی برای جذب ستاره لیورپول

خبرها از اسپانیا حاکی از آن است که رئال مادرید در پی جذب ویرجیل فن‌دایک، مدافع باتجربه لیورپول است. هدفی که می‌تواند با یک انتقال آزاد، معادلات دفاعی کهکشانی‌ها را تغییر دهد.

به گزارش عصر چهارشنبه ایرنا، با نزدیک شدن به پایان دوران درخشش محمد صلاح در آنفیلد، تمرکز نگاه‌ها به سوی ستاره‌های دیگر لیورپول معطوف شد. در این میان، ویرجیل فن‌دایک، مدافع ۳۵ ساله هلندی، علی‌رغم سن بالا همچنان در لیست برترین مدافعان مرکزی جهان قرار دارد و عملکرد او در کنار بازیکنان جوان لیورپول، هنوز در کانون توجه‌ است.

طبق گزارش نشریه موندو دپورتیوو، رئال مادرید به دنبال تکرار استراتژی جذب بازیکنان باکیفیت و باهوش به صورت رایگان است. با توجه به نزدیکی به پایان قرارداد فن‌دایک، مدیران رئال مادرید امیدوارند بتوانند او را بدون پرداخت مبلغی گزاف، به سانتیاگو برنابئو بیاورند.

با این حال مسیر رسیدن فن‌دایک به مادرید هموار نیست؛ چرا که باشگاه میلان نیز با پیشنهاد مستقیم مالک این باشگاه، به دنبال جذب این مدافع است. اگر لیورپول نتواند قرارداد ستاره خود را تمدید کند باید منتظر رقابت سنگین با بزرگ‌های اروپا برای حفظ یکی از باارزش‌ترین مهره‌های دفاعی خود باشد.

پرسپولیس وقت خود را تلف می‌کند

کارشناس حقوقی فوتبال درباره شکایت باشگاه پرسپولیس مبنی بر غیرقانونی بودن حضور آسانی در استقلال گفت: در جریان ماهیت و چگونگی پیش قرارداد آسانی با پرسپولیس نیستم اما هیچ‌گونه مدرکی علیه استقلال وجود ندارد.

هوشنگ نصیرزاده، کارشناس حقوقی فوتبال درخصوص این اتفاق گفت: در جریان ماهیت و اتفاقات پیش قرارداد ارسالی پرسپولیس برای آسانی نیستم اما اگر آسانی قرارداد ثانوی هم امضا کرده باشد هیچ‌گونه خطری استقلال را تهدید نمی‌کند. هر سناریو یا مدرکی باشد استقلال و امتیازات این تیم را تهدید نمی‌کند.

او افزود: حتی اگر آسانی از استقلال و برعکس شکایتی صورت گرفته باشد، مدارک این اتفاق برای تیم دیگر اعتباری ندارد. مدیران فوتبال ما دانش حقوقی کافی ندارند و تحت تأثیر هیجانات اقدام می‌کنند. اگر مدیران پرسپولیس پرونده را تا دادگاه CAS هم ببرند فقط وقت خود را تلف کرده‌اند.

حضور تیم ملی فوتبال ساحلی در بلاروس

مدیر تیم ملی فوتبال ساحلی از حضور ایران در تورنمنت بلاروس به‌عنوان فرصتی مهم برای آماده‌سازی تیم و محک زدن بازیکنان جوان خبر داد.

گنجی، مدیر تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، درباره برنامه آماده‌سازی این تیم در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا، اظهار داشت: با توجه به زمان اندک باقی‌مانده تا مسابقات قهرمانی آسیا که قرار است آبان‌ماه در تایلند برگزار شود، با حمایت و پیگیری‌های فدراسیون فوتبال و کمیته فوتبال ساحلی مقرر شد تیم ملی در تورنمنت بین‌المللی بلاروس شرکت کند.

وی ادامه داد: این تورنمنت از ۲۱ تا ۲۸ مهرماه با حضور تیم‌های ملی ایران، بلاروس و عمان در شهر مینسک برگزار خواهد شد و بدون تردید بازی‌های این رقابت‌ها برای تیم ملی از اهمیت بالایی برخوردار است.

گنجی با اشاره به جایگاه تیم ملی بلاروس در فوتبال ساحلی جهان گفت: می‌دانیم که بلاروس یکی از تیم‌های بسیار خوب جهان است و در رده چهارم دنیا قرار دارد. بنابراین حضور در این تورنمنت می‌تواند محک مناسبی برای تیم ملی در فاصله کوتاه تا مسابقات قهرمانی آسیا باشد.

مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قرار است در تایلند برگزار شود و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله گروهی با لبنان، ویتنام و افغانستان همگروه شده است.