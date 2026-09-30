سرویس ورزشی-

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست تیمش برابر روسیه گفت: از برخی بازیکنانی که به آنها فضا دادیم اما نتوانستند آنچه مدنظر ما است را انجام بدهند، در اردوهای بعدی استفاده نخواهیم کرد.

دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه سه‌شنبه شب در شهر کازان روسیه برگزار شد که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به پایان رسید. ایران در این بازی با ترکیب سید حسین حسینی (۴۶- سید پیام نیازمند)، صالح حردانی (۴۶- سامان فلاح)، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، رامین رضائیان، آریا یوسفی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی (۶۶- امید نورافکن)، محمدمهدی محبی (۲۸- احسان حاج‌صفی)، مهدی طارمی و سردار آزمون (۴۶- دنیس اکرت آینسا) به میدان رفت.

سیدحسین حسینی که در این مسابقه جای علیرضا بیرانوند را در چارچوب دروازه گرفته بود، دومین شروع مجدد ناموفق خود را در دقیقه ۱۲ رقم زد. شوت او به آریا یوسفی نرسید تا روس‌ها با توپ‌ربایی و قدرت خیره‌کننده خود در انتقال سریع توپ به خط حمله بتوانند الکساندر گولووین را در غیاب صالح حردانی و رامین رضائیان صاحب توپ کنند و این بازیکن به‌راحتی شوت خود را از بین پاهای حسینی به تور دروازه ایران بچسباند.

تیم ملی ایران پس از دریافت گل سعی کرد با استفاده از قدرت زوج خط حمله خود خیلی زود انتقال توپ به پیکان خط حمله را داشته باشد اما هیجان بالا در جبران گل خورده و همچنین مصدومیت محمدمهدی محبی سبب شد تا تفکر برتری‌جویانه کادر فنی نه‌تنها راه به جایی نبرد بلکه روس‌ها با آرامش و ارائه بازی منطقی بتوانند دومین خطر جدی خود را روی دروازه ایران ایجاد کنند. میزبان روسی در دقیقه ۳۵ روی ضربه کاشته از پشت محوطه جریمه ایران صاحب ضربه آزاد شد تا گولووین کاپیتان این تیم به زیبایی هرچه تمام‌تر توپ را به گوشه دروازه حسینی بزند و گلر ایران نتواند هیچ واکنشی روی ضربه استثنایی کاپیتان روسیه داشته باشد تا این‌گونه گل دوم به سود قرمزها به ثمر برسد.

کارنامه قلعه‌نویی مقابل تیم ملی روسیه

تیم ملی فوتبال ایران پس از دو بازی بدون برد مقابل روسیه که یک تساوی و یک شکست داشت، به دنبال کسب پیروزی در دیدار سه‌شنبه شب در ورزشگاه کازان آرنا بود، اما بازهم شاگردان امیر قلعه‌نویی نتوانستند برابر تیمِ والری کارپین به برتری دست پیدا کنند و بازنده زمین را ترک کردند. قلعه‌نویی نخستین بازی روی نیمکت تیم ملی ایران را روز 3 فروردین 1402 در ورزشگاه آزادی مقابل روسیه تجربه کرد و به تساوی یک بر یک رسید که هر دو تیم با ضربات پنالتی آنتون میرانچوک (28) و مهدی طارمی (47) به گل دست پیدا کردند. دومین تقابل تیم ملی ایران با قلعه‌نویی مقابل روسیه 18 مهر 1404 برگزار شد که علی‌رغم گلزنی امیرحسین حسین‌زاده در ورزشگاه ولگوگراد، تزارها به برتری دو بر یک دست پیدا کردند.

سومین و آخرین تقابل شاگردان قلعه‌نویی در سه سال و نیم اخیر مقابل روسیه هم سه‌شنبه شب در استادیوم کازان آرنا بود که دو گل تماشایی الکساندر گولووین منجر به شکست دو بر صفر تیم ملی ایران شد تا روس‌ها برای سومین بازی متوالی بدون باخت بمانند.

قلعه‌نویی: برخی بازیکنان دیگر دعوت نمی‌شوند

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، پس از شکست ۲ بر صفر مقابل روسیه در نشست خبری اظهار کرد: ابتدا از روسیه بابت میزبانی خوبش تشکر می‌کنم. این بازی ما را یاد جام جهانی انداخت و سطحش در حد این رقابت‌ها بود. برای ما بسیار مفید بود. هرچند از نتیجه ناراحت هستیم و با کمترین موقعیت بازی را ۲ بر صفر باختیم‌. امید گل دو تیم به یک اندازه بود.در مجموع، هدف ما از انجام بازی‌های دوستانه این است که نقاط ضعف تیم را شناسایی کرده و درصدد برطرف کردنش برای دیدارهای بعدی باشد.

سرمربی تیم ملی درباره موقعیت سردار آزمون در زمانی که بازی صفر- صفر در جریان بود، گفت: برنامه‌ای داشتیم که تا حدودی خوب پیش می‌رفت‌. ۲ موقعیت خیلی خوب هم طارمی و سردار آزمون به دست آوردند اما به این دلیل که در شرایط ایده‌آل بدنی نیستند نتوانستند از این فرصت‌ها استفاده کنند. در آن زمان بازی صفر- صفر بود. در مجموع بازی دوستانه برای همین مسائل است. در شرایطی که بازی مساوی دنبال می‌شد و ما هم دنبال اهداف تاکتیکی خود بودیم، روی ۲ اشتباه گل خوردیم که خدا را شکر این اشتباهات را در بازی دوستانه انجام می‌دهیم. وی تأکید کرد: چند بازیکن ما در اختیار تیم امید هستند اما ۲ بازیکن کلیدی‌ و تأثیرگذارمان یعنی محمد محبی را به دلیل مشکلات اقامتی‌اش در کرواسی و سامان قدوس را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم. قطعاً این نفرات بازگردند وضعیت تیم ما بهتر خواهد شد. وقتی در این شرایط سنگین و حمایت هواداران روس، ۲ گل روی اشتباه و حرکات بچه‌گانه می‌خورید، وضعیت خوب نیست. البته در نیمه دوم به جز ۱۰ دقیقه آخر توانستیم تا حدودی شرایط را کنترل کرده و ایجاد موقعیت کنیم. از این بابت تیم ما قابل بحث است که این مسئله را به بهترین شکل انجام داد.

وی درباره میزان آمادگی تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا، تصریح کرد: هرچند بازی با روسیه و ازبکستان را واگذار کرده و گل‌های زیادی هم خوردیم اما این ۲ مسابقه به ما کمک خواهد کرد تا نقاط ضعف را شناسایی کنیم. ضمن اینکه برخی بازیکنانی که به آنها فضا دادیم اما نتوانستند آنچه مدنظر ما است انجام بدهند در اردوهای بعدی استفاده نخواهیم کرد.