تورم نقطه به نقطه شهریورماه 90 درصد شد، رهاسازی قیمت رها شود

سرویس اقتصادی-

سیاست رهاسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها، تورم نقطه به نقطه شهریورماه را به 89 و هشت دهم درصد رساند و حالا لازم است؛ دولت، رهاسازی قیمت‌ها را رها کند و به مداخله مؤثر روی بیاورد.

به گزارش خبرنگار ما، بر اساس اعلام مرکز آمار در شهریور ماه 1405 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 729 و هشت دهم رسیده که نسبت به ماه قبل، چهار و دو دهم درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 89 و هشت دهم درصد افزایش و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 73 و شش دهم درصد افزایش داشته است.

در شهریورماه، بازار تلفن همراه نیز با جهش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شد؛ روندی که در آمار تورم ماهانه گروه «ارتباطات» نیز انعکاس یافته است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم ماهانه این گروه در شهریورماه حدود 14 درصد ثبت شده که بخش مهمی از این افزایش را می‌توان در رشد قیمت تلفن همراه مشاهده کرد. در شهریور ماه 1405 بخش‌هایی بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته‌اند. «کالاها و خدمات متفرقه» با تورم ماهانه هشت و نیم درصد، چهار دهم واحد درصد از تورم ماهانه را تشکیل می‌دهد. «حمل‌ونقل» با تورم ماهانه هفت و 9 دهم درصد، 66 صدم واحد درصد از تورم ماهانه را تشکیل می‌دهد. همچنین «سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات)» با تورم ماهانه پنج و هفت دهم درصد، 28 صدم واحد درصد از تورم ماهانه را تشکیل می‌دهد.

وضعیت تورم اقلام خوراکی

در گروه نان و غلات، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به رشته آش با پنج و هفت دهم درصد، شیرینی خشک با سه و چهار دهم درصد و برنج خارجی درجه یک با دو و یک دهم درصد بوده است.

در گروه گوشت قرمز، گوشت سفید و فرآورده‌های آنها، کنسرو ماهی تن هشت و شش دهم درصد افزایش یافته است. در مقابل، مرغ با کاهش هشت و چهار دهم درصدی بیشترین افت قیمت را در این گروه به ثبت رسانده است. کاهش قیمت مرغ، ریشه در کاهش مصرف دارد. آمارهای متفاوت، کاهش 30 تا 50 درصدی تقاضا برای مرغ را نشان می‌دهد.

در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به شیر خشک با 9 و سه دهم درصد اختصاص داشته است. پس از آن، خامه پاستوریزه با چهار و هفت دهم درصد و کره پاستوریزه (کره حیوانی) با چهار و نیم درصد بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند. در این گروه، روغن نباتی جامد با کاهش یک دهم درصدی تنها قلمی بوده که افت قیمت ماهانه داشته است.

در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت ماهانه مربوط به پرتقال با 19 و یک دهم درصد، پسته با 9 و نیم درصد و مغز بادام درختی با 7.7 درصد بوده است. از سوی دیگر، هندوانه با کاهش 11 و یک دهم درصدی، سیب با هشت و نیم درصد و هلو با هفت و چهار دهم درصد بیشترین کاهش قیمت را در این گروه داشته‌اند.

در گروه سبزیجات و حبوبات، قیمت هویج فرنگی 31 و 9 دهم درصد افزایش یافته که بیشترین رشد ماهانه در میان اقلام این گروه و یکی از بالاترین افزایش‌ها در کل اقلام مورد بررسی است. پس از هویج فرنگی، پیاز با 14 و سه دهم درصد و بادمجان با 13 و سه دهم درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. در مقابل، قیمت خیار 9 و دو دهم درصد کاهش یافته است.

در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها نیز بیشترین افزایش قیمت ماهانه مربوط به رب گوجه‌فرنگی با هشت و نیم درصد، چای خارجی بسته‌ای با چهار و شش دهم درصد و سس گوجه‌فرنگی با سه و نیم درصد بوده است.

نتیجه رهاسازی قیمت‌ها

نرخ تورم ماهانه در شهریورماه نسبت به ماه‌های قبل و همچنین نرخ تورم ماهانه برخی اقلام خوراکی و معیشتی، کاهشی شده اما در سفره مردم لمس نمی‌شود. دلیل آن، به‌کارگیری سیاست رهاسازی قیمت‌ها و عدم ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان است. حالا لازم است؛ دولت، رهاسازی قیمت‌ها را رها کند و به مداخله مؤثر روی بیاورد.

واقعیت این است که دولت چهاردهم، سیاست رهاسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها را در پیش گرفته که اوج آن، دیماه سال گذشته و حذف ناگهانی ارز ترجیحی بود که تبعات بعضاً بی‌سابقه‌ای داشت.

بر اساس این سیاست‌ها که در طی سال‌های اخیر، به نام «خاویر میلی»؛ رئیس‌جمهور آرژانتین شهرت یافته، قیمت‌ها و تورم رها می‌شود و آن‌قدر بالا می‌رود تا در نقطه‌ای قوس نزولی پیدا کند.

این سیاست که ریشه در نگرش برخی مدیران دائمی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و برخی استادان دائم الحضور دانشگاه دارد؛ معتقد است که مقصر تورم، طرف تقاضا؛ یعنی مردم است و باید قیمت‌ها آن‌قدر بالا برود که میزان تقاضا کاهش یابد؛ در نتیجه نرخ تورم کاهش خواهد یافت. در این تفکر، اقدامات سرمایه‌داران، دلارداران و حتی بانک‌ها و از این قبیل، مقصر تورم نیست و فقط مصرف مردم، ریشه تورم است!

نتیجه اینکه فقر در جامعه افزایش می‌یابد. بررسی متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در شهریورماه 1405 نشان می‌دهد قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی در مقایسه با ماه قبل با افزایش همراه بوده است؛ با این حال، در برخی اقلام از جمله مرغ،... کاهش قیمت ثبت شده اما با توجه به نرخ تورم 360 درصدی کالاهای اساسی، بخصوص از دی‌ماه 1404 و حذف ارز ترجیحی به این سو، این کاهش تورم اندک، موجب افزایش سرانه مصرف آن کالاها نشد.

ناکارآمدی، خیانت یا جنگ؟

کاهش نرخ تورم برخی اقلام خوراکی، به دلیل افزایش شدید ماه‌های اخیر و کاهش شدید تقاضای آن کالاهاست.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی انجمن‌های پروتئینی، سرانه تقاضای مرغ 30 تا 50 و گوشت قرمز 60 درصد در یک‌سال اخیر کاهش یافته است. با توجه به اینکه در این شرایط از تقاضای ثروتمندان کاسته نمی‌شود؛ کاهش سرانه مصرف به معنای حذف این اقلام از سفره برخی اقشار جامعه است.

برخی مسئولان، این مشکلات را به جنگ نسبت می‌دهند اما آنهائی که دهه 60 را به یاد دارند؛ می‌دانند که در آن زمان هم دولت وقت، همه کمبودها و گرانی‌ها را به گردن جنگ می‌انداخت اما بعدها معلوم شد؛ فقط 12 تا 14 درصد بودجه کشور، صرف جنگ می‌شد و عمده مشکلات به دلیل ناکارآمدی برخی مدیران و اجزای دولت بود. الان هم ناکارآمدی سهوی و عمدی بخش‌هایی از دولت، دلیل اصلی مشکلات اقتصادی است.