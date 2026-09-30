افزایش حقوق کارگران در انتظار تصویب است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به مذاکرات انجام‌ شده درباره افزایش حقوق کارگران، گفت: افزایش حقوق کارگران قطعی شده و در انتظار تصویب است.

«فاطمه محمدیان» در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسه مجدد شورای عالی کار و موضوع افزایش حقوق کارگران، اظهار کرد: جلسه جدید شورای عالی کار هنوز تشکیل نشده و تا این لحظه زمان مشخصی نیز برای برگزاری آن اعلام نکرده‌اند. البته در همان جلسه‌ای که هفته گذشته داشتیم، قرار شد به‌ زودی جلسه دیگری برگزار شود که احتمالاً اوایل هفته آینده این جلسه تشکیل می‌شود.

او درباره دلیل مشخص نشدن زمان مجدد جلسه شورا نیز گفت: با توجه به مناسبت روز ایمنی و بهداشت و آتش‌نشانی، روابط کار درگیر برنامه‌ها و مأموریت‌هایی بود و در کرمان و برخی مناطق دیگر جلسات و همایش‌هایی داشتند.

وعده افزایش حقوق کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پاسخ به اینکه آیا درباره افزایش حقوق کارگران پیشنهادی در جلسه قبلی مطرح شد؛ توضیح داد: بله، صحبت اولیه در این زمینه انجام شد. البته موضوع چالش‌هایی داشت و چانه‌زنی‌هایی صورت گرفت اما در نهایت گفته شد که مبلغی به حقوق اضافه شود. قرار شد صورتجلسه تنظیم شود اما تا جایی که به خاطر دارم مقرر شد فعلاً صورتجلسه تنظیم شود ولی کسی آن را امضا نکند تا موضوع در جلسه آینده به تصویب نهائی برسد.

محمدیان درباره میزان و نحوه افزایش حقوق کارگران گفت: در ابتدا بحث این بود که افزایش بیشتر بر پایه حقوق باشد و جامعه کارگری و تشکل‌های کارگری نیز بیشتر بر افزایش پایه حقوق تأکید داشتند. روابط کار هم با این موضوع موافق بود اما بعد از آن، از سوی کارفرمایان و در جریان صحبت‌های دیگری که مطرح شد؛ پیشنهاد شد افزایش به‌صورت نصف‌ نصف در پایه حقوق و سایر موارد از جمله بن کارگری و حق مسکن کارگری اعمال شود.

ضرورت کنترل نرخ تورم

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تأکید کرد: با این حال حتماً پایه حقوق افزایش پیدا خواهد کرد اما قاعدتاً اگر کنترل تورم انجام نشود این افزایش به نظر من تأثیر زیادی نداشته و در نهایت فقط یک عدد به حقوق اضافه می‌شود. این موضوع باید در سطح وسیع‌تری دیده شود. با یک افزایش حقوق، هرچقدر هم که مبلغ آن باشد چیزی درست نمی‌شود. مسئله فقط افزایش عدد حقوق نیست؛ به نظر من باید برای کنترل تورم نیز فکری شود.

محمدیان افزود: اگر قرار باشد افزایش حقوق متناسب با تورم باشد؛ طبیعتاً باید میزان افزایش بسیار بالا برود و با اعدادی که مطرح می‌شود، نمی‌توان مسئله را حل کرد. من شخصاً خیلی موافق تعیین اعداد به این شکل نیستم؛ باید یک مجموعه عوامل را در نظر گرفت و مشخص شود که برای کنترل تورم چه اقدامی انجام می‌دهیم و برای افزایش حقوق چه برنامه‌ای داریم.