با اجرای طرح شناسه‌دار شدن کارت‌های سوخت، رمز ثابت ۱۱۱۱ کارت آزاد بعضی جایگاه‌های مشمول حذف شده و رانندگان برای سوخت‌گیری باید از طریق کارت بانکی و رمز یک‌بارمصرف احراز هویت کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، با گسترش اجرای طرح شناسه‌دار شدن کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت، استفاده از این کارت‌ها در جایگاه‌های مشمول با تغییراتی همراه شده و رانندگان دیگر نمی‌توانند با وارد کردن رمز ثابت ۱۱۱۱ از کارت آزاد استفاده کنند.

بر اساس این طرح، متقاضیان برای استفاده از کارت آزاد جایگاه باید ابتدا از طریق کارت بانکی احراز هویت شوند و پس از دریافت رمز یک‌بارمصرف، امکان سوخت‌گیری خواهند داشت. به این ترتیب، رمز ثابت ۱۱۱۱ که پیش از این برای استفاده از کارت‌های آزاد کاربرد داشت، در جایگاه‌های مشمول حذف شده است.

در روش جدید، رانندگان باید هنگام مراجعه به جایگاه‌های مشمول، کارت بانکی خود را در دستگاه کارت‌خوان قرار دهند تا هویت آنها از طریق سامانه مربوطه بررسی شود. پس از انجام این فرآیند، رمز یک‌بارمصرف برای استفاده از کارت آزاد صادر می‌شود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، این فرآیند با هدف شناسایی دقیق‌تر مصرف‌کنندگان و کنترل نحوه توزیع بنزین اجرا شده است. همچنین در این روش، اطلاعات هویتی فرد استفاده‌کننده از کارت آزاد ثبت می‌شود.

یکی از شرایط اعلام‌شده در این طرح، محدودیت استفاده برای خانوارهایی است که هیچ‌یک از اعضای آنها مالک خودرو نیستند. بر این اساس، اعضای چنین خانوارهایی امکان استفاده از کارت آزاد جایگاه را نخواهند داشت.

با این حال، اجرای این تغییرات به تمام جایگاه‌های کشور تعمیم داده نشده و در حال حاضر صرفاً جایگاه‌های مشمول طرح شناسه‌دار شدن را شامل می‌شود. بنابراین، شیوه استفاده از کارت آزاد ممکن است در جایگاه‌های مختلف متفاوت باشد.

هدف از اجرای این طرح، شناسایی دقیق‌تر مصرف‌کنندگان و جلوگیری از خروج بنزین از شبکه رسمی توزیع عنوان شده است.