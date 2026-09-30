روایت بازیگر آمریکایی از قربانی شدن در ‌هالیوود

«امی رسوم»، بازیگر سریال «شیملس»، در مصاحبه‌ای عنوان کرد صحنه‌های خلاف عرف این سریال در دوران ۲۰سالگی‌اش باعث شده بود زندگی شخصی‌اش دچار مشکل شود.

«رسوم» در گفت‌وگویی درباره تأثیر ایفای نقش «فیونا گلگر» بر زندگی شخصی‌اش صحبت کرد و گفت صحنه‌ها و موقعیت‌های نامناسب متعددی که در این سریال بازی کرد، زندگی شخصی او را به تجربه‌ای پیچیده تبدیل کرده بود. او گفت: اوضاع واقعاً پیچیده شد و پیش‌فرض‌هایی که برخی افراد درباره او داشتند را «کاملاً عجیب» توصیف کرد.

به گزارش فارس، رسوم در ادامه ماجرای یکی از خاطراتش در این زمینه را تعریف کرد. این بازیگر جوان گفت مردی که با او آشنا شده بود قصد داشت وارد عرصه سیاست شود و در نهایت به او گفته بود رابطه با بازیگری که در «شیملس» در صحنه‌های خلاف عرف ظاهر شده، ممکن است در صورت نامزد شدن او برای یک منصب سیاسی برایش دردسرساز شود.

وی گفت این مکالمه در آن لحظه برایش «دیوانه‌وار» بوده است. این بازیگر همچنین درباره سال‌های جوانی‌اش گفت این دوره برای او زمانی برای شناخت بیشتر خودش، هم به‌عنوان یک هنرمند و هم به‌عنوان یک انسان، بوده است؛ با این حال، مخاطبان گاهی هنر او را با بدن وی می‌سنجیدند.