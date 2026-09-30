آیین تجلیل از کسب‌وکارهای خلاق حامی بانوان به همت مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق برگزار شد.

سیدصادق پژمان، مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در این رویداد با تاکید بر لزوم تحقق عدالت فرهنگی و الگوی مردمی‌سازی، رفع چالش‌های زیرساختی اقتصاد فرهنگ را مأموریت اصلی این مؤسسه دانست و اظهار داشت: «بخش عمده‌ای از دارایی کسب‌وکارهای خلاق در مالکیت فکری (IP) نهفته است؛ اما قوانین حمایتی موجود متکی به دهه‌های ۴۰ و ۵۰ بوده و پاسخگوی نیازهای روز و پدیده‌های نوظهوری چون هوش مصنوعی نیست. از این‌رو به‌روزرسانی زیرساخت‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر است.»

وی با انتقاد از نگاه سنتیِ سیاست‌گذاران که توسعه را تنها در پروژه‌های سنگین صنعتی می‌بینند، اصلاح این رویکرد و توجه به تولیدات انیمیشن، بازی دیجیتال و صنایع‌دستی را خواستار شد.

پژمان همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از کارآفرینی زنان در شرایط اقتصادی موجود، بر فراهم‌سازی زمینه افزایش سهم بانوان در سه محور «منابع مالی، مالکیت و مسئولیت‌های مدیریتی» تاکید کرد. وی خاطرنشان کرد بر اساس پیمایش‌های ملی، بیش از ۷۰ درصد مردم از نقش‌آفرینی اجتماعی و اقتصادی زنان حمایت می‌کنند؛ امری که نیازمند ایجاد تسهیلات زیرساختی برای جمع میان نقش‌های خانوادگی و فعالیت‌های اجتماعی است.