«قیام لله»؛ تلاشی برای پیوند معارف قرآنی با کنش اجتماعی
آیین رونمایی و بررسی کتاب «قیام لله» نوشته مجتبی عرب مازاریزدی همزمان با هفته دفاع مقدس در فرهنگسرای رسانه تهران برگزار شد. در این نشست، محمدصادق شهبازی و حمیدرضا میررکنی نیز به بررسی مبانی کتاب و مفهوم «قیام لله» پرداختند.
عرب مازاریزدی درباره شکلگیری این اثر گفت که بخش اصلی مباحث کتاب حدود چهار سال پیش در قالب سلسله جلساتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با حضور تشکلهای دانشجویی مطرح شده و بعدها به کتاب تبدیل شده است. به گفته او، مسئله اصلی اثر این است که چگونه میتوان مفهوم «قیام لله» را از یک گزاره صرفاً معرفتی به مفهومی عملیاتی برای کنش فردی و اجتماعی تبدیل کرد.
محمدصادق شهبازی نیز در این نشست «قیام لله» را مفهومی فراتر از جهاد به معنای جنگ نظامی دانست و گفت این مفهوم میتواند نسبت انسان با خود، خانواده و جامعه و همچنین رابطه میان اصلاح، حرکت و تغییر اجتماعی را توضیح دهد. حمیدرضا میررکنی نیز با اشاره به نسبت فرد و جامعه در کتاب، بر این نکته تأکید کرد که قیام لله میتواند از فرد آغاز شود و در عرصه اجتماعی امتداد پیدا کند.
عرب مازاریزدی در بخش دیگری از نشست تأکید کرد که هدف کتاب، تبدیل شدن به اثری مناسبتی نیست و تلاش شده است «قیام لله» متنی برای فهم مسئولیت انسان نسبت به خود و جامعه باشد. این کتاب به همت نشر بینالملل منتشر شده است.