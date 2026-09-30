هیئتها برای پویش جانفدا پای کار میآیند
نشست فوقالعاده شورای ملی هماهنگی شبکههای هیئت و تشکلهای دینی کشور با محوریت بررسی راهکارهای تقویت «پویش جانفدا» و استفاده از ظرفیت هیئتهای مذهبی با حضور حجتالاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از مدیران جبهه فرهنگی برگزار شد.
پویش «جانفدا» با هدف تقویت نقشآفرینی مردم و مجموعههای مردمی در عرصههای مختلف اجتماعی شکل گرفته است و هیئتهای مذهبی نیز بهعنوان یکی از گستردهترین شبکههای مردمی کشور، ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت در این زمینه دارند. در این جلسه، نقش هیئتها در عرصههای مختلف اجتماعی و چگونگی حضور هدفمند آنها در برنامههای پویش «جانفدا» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست میتوان به استفاده از ظرفیت هیئتها در آموزشهای دفاعی، اقدامات جهادی، فعالیتهای محیطزیستی و درختکاری اشاره کرد. حاضران بر این نکته تأکید داشتند که ظرفیت هیئتها میتواند در حوزههای مختلف اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
شرکتکنندگان همچنین بر ضرورت همافزایی میان نهادهای مردمی و برنامهریزی دقیق برای ورود هدفمند هیئتها به فعالیتهای اجتماعی و تمدنساز تأکید کردند تا ظرفیت شبکه هیئتها در راستای اهداف پویش «جانفدا» به کار گرفته شود.