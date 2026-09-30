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کد خبر: ۳۳۹۰۷۰
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۶
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گاف سنگین سلبریتی وطن‌فروش

 سلبریتی فراری در یکی از توئیت‌های خود گاف سنگینی داد.
اشکان خطیبی، سلبریتی فراری حامی پهلوی به تازگی در صفحه شخصی‌اش ادعای عجیب و مضحکی را منتشر کرده است: «فقط در شهر نیشابور ۳۰۰ هزار زندانی یا عفو مشروطی با پرونده سیاسی وجود دارد!» 
این در حالی است که شهر نیشابور حدودا ۳۱۶ هزار نفر و کل شهرستان نیشابور با احتساب بخش‌ها و روستاهای اطراف آن، قریب به ۴۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و با تخیلات خطیبی، بالغ بر ۹۵ درصد جمعیت این شهر، زندانی یا عفو مشروط هستند! اشکان خطیبی چندی قبل در یکی از ویدیوهایش اذعان کرده بود که سلبریتی‌ها نمی‌توانند برای مردم، آزادی به همراه بیاورند.
البته جماعت حامی ربع پهلوی و رسانه‌های فارسی زبان ضدایرانی سابقه طولانی در این نوع دروغ‌گویی‌ها برای تهییج مردم دارند یکی از بارزترین این موارد سبقت گرفتن آنها از همدیگر در اعلام آمار کشته‌شدگان دی ماه است. 

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