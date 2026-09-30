جوانی که رهبر شهید انقلاب او را «قطره ناچکیده» خواندند

کتاب «در فاصله دو بوسه» روایتی از زندگی شهید مجید حدادعادل است؛ جوانی که رهبر شهید انقلاب او را «قطره ناچکیده» توصیف کردند؛ استعدادی که فرصت نیافت همه ظرفیت‌هایش را به ظهور برساند.

به گزارش مهر، مجید حدادعادل اگر هفتم مهر ۱۳۶۰ شهید نمی‌شد، امروز مردی ۷۵ ساله بود؛ مهندسی که احتمالاً سال‌ها تجربه مدیریتی و اجرائی پشت سر گذاشته بود، شاید دوباره به دانشگاه برگشته بود، شاید در یکی از حوزه‌های علمی و مدیریتی کشور فعالیت می‌کرد و شاید زندگی‌اش مسیرهایی را طی می‌کرد که امروز فقط می‌توان درباره آنها حدس زد.

اما مجید در سی‌سالگی به شهادت رسید؛ درست در سنی که بسیاری از آدم‌ها تازه دارند جای خود را در زندگی پیدا می‌کنند. با این حال، همین سی سال برای او آن‌قدر پرماجرا بود که شرح زندگی‌اش در کتابی نزدیک به ۶۰۰ صفحه جا بگیرد؛ از کودکی و مدرسه و دانشگاه تا مبارزه با رژیم پهلوی، زندان، سفر به انگلستان، بازگشت به ایران در روزهای انقلاب، مسئولیت‌های مختلف پس از انقلاب، حضور در جبهه و سرانجام شهادت.

«در فاصله دو بوسه» شرح همین زندگی است؛ زندگی شهید مجید حدادعادل به قلم برادرش، غلامعلی حدادعادل.